MOSSOS
Una gran plantació de ‘maria’ va danyar un espai protegit a Fulleda
Més de 2.000 plantes de dos metres d’altura amb un valor d’uns dos milions d’euros. Han causat destrosses valorades en més de 300.000 euros al terreny
La macroplantació que els Mossos d’Esquadra van desmantellar dijous passat a Fulleda, com va avançar SEGRE, i les plantes de la qual han estat dipositades a la comissaria de les Borges –cosa que ha causat les queixes de sindicats policials– estava situada al Turó de les Sivines, en un Espai Natural Protegit (PEIN) de la Vall de Vinaixa. L’operatiu dels Mossos ha comptat amb la col·laboració dels Agents Rurals. En la batuda van arrestar dos homes de 61 i 31 anys, que han ingressat a la presó, malgrat que tres individus van aconseguir fugir. En total, van localitzar 2.023 plantes d’entre metre i mig i dos metres d’altura totalment carregades de cabdells i 103 quilos de cabdells ja assecats. Una vegada recollits podrien sumar més de 1.000 quilos de cabdells amb un valor a l’engròs al mercat il·lícit d’uns dos milions d’euros.
El grup criminal havia desforestat de forma il·legal amplis espais dins del bosc per poder plantar la marihuana i havia construït una bassa d’aigua i una xarxa de reg que es nodria de forma clandestina d’un pantà de reg proper. Comptava amb generadors per fer funcionar les bombes d’aigua per regar tota l’àrea de la plantació, que estava distribuïda en bancals, alguns protegits amb tendals per amagar-la de la vista d’excursionistes o caçadors. També havien construït dormitoris, un obrador per al tractament, assecatge i envasament dels cabdells de marihuana, una garita de vigilància al damunt d’un arbre amb visió a tota la vall, una cuina i un menjador.
Els agents van extreure a mà sis tones de marihuana fins a una pista forestal, des d’on es van transportar a la comissaria de les Borges, pendents de destruir-les quan l’autoritat judicial així ho determini. Pel que fa a l’arrendatari dels terrenys forestals, desconeixedor de l’activitat, va denunciar danys per valor de 313.000 euros.