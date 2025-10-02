L’alberg de Seròs tanca la temporada amb 321 pernoctacions
L’alberg de Seròs ha conclòs el seu servei d’allotjament a persones que buscaven feina a la campanya agrària d’aquest any amb un total de 321 pernoctacions corresponents a 68 usuaris. El dispositiu va funcionar els mesos de maig, amb 132 estades de 32 persones, i setembre, amb 180 pernoctacions de 36 usuaris.
L’objectiu ha estat oferir un espai d’acollida a persones en situació de vulnerabilitat que buscaven feina a la campanya de la fruita, especialment abans de la posada en marxa del dispositiu municipal a Fira Lleida, al maig, i després del seu tancament, al setembre. L’alberg, de titularitat privada, ha ofert 40 places en dos mòduls totalment equipats. La delegada del Govern a Lleida, Núria Gil, va valorar molt positivament el servei, destacant que és la primera vegada que la Generalitat, juntament amb el consell de Segrià i la Diputació, incorpora un alberg al dispositiu de la campanya. Va destacar que es treballarà per mantenir el servei, ampliant si cal les instal·lacions disponibles.