Obres en 4 km de carretera al cap de vint anys d’espera
La Diputació invertirà 2,3 milions en l’únic tram pendent entre la població i Fulleda . Dins de la via LV-2012 de les Borges a l’N-240
La Diputació ha adjudicat a l’empresa Grúas les obres de millora de la carretera LV-2012 de les Borges Blanques a l’N-240 en el tram de l’Espluga Calba a Fulleda per més de 2,3 milions d’euros. Se centren en el condicionament, ampliació de la calçada, millora del ferm amb pavimentació asfàltica entre els punts quilomètrics 13,610 i 17,435, gairebé 4 quilòmetres que, en l’actualitat es conserven en molt mal estat. S’hi van presentar sis ofertes. A més de Grues, Tecnología de Firmes SA, l’UTE Arnó-Voltes, Eiffage Infraestructuras, Romà Infraestructures i Serveis i Acsa Obres i
Infraestructures. Grúas haurà d’executar la reforma en el termini d’un any i mig.
Segons fonts municipals, aquest tram de carretera té la mateixa plataforma fa més de 50 anys. De fet, tots dos consistoris fa més de dos dècades que reclamen la transformació d’aquests gairebé 4 quilòmetres de carretera amb una calçada molt estreta i amb un fort desnivell en diversos trajectes. “És l’accés directe a la capital de la comarca i de sortida a la nacional i aquest tram és l’únic en el qual no s’ha fet cap intervenció, malgrat que ho hem reclamat en diverses ocasions”, van dir.
Les mateixes fonts van indicar que el pas de dos vehicles en sentit contrari és dificultós i molt perillós que es creuin dos vehicles pesants. Des del consistori van alertar que el transport escolar circula per aquesta carretera diàriament i tots els camions de serveis i maquinària agrícola també ho fan.
A la dècada dels noranta ja es va fer una variant a l’Espluga Calba per evitar el pas del trànsit pel centre de la població.
D’altra banda, la Diputació ha rehabilitat aquest mateix any el tram de l’LV-2012 entre les Borges Blanques i la Floresta. Les obres es van centrar en la rehabilitació del ferm als llarg de 5 quilòmetres sense afectar al traçat de la via i va suposar una inversió de gairebé 587.000 euros.
Des de l’ajuntament van indicar que també es treballa perquè la Diputació traspassi l’antiga travessia al consistori una vegada condicionada i van assenyalar que la reforma de l’últim tram que queda per reparar de l’LV-2012 ve motivat per la bona sintonia entre consistori i Diputació.