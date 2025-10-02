PROTESTA
Oposició de tot Catalunya a macroprojectes energètics
A la manifestació convocada a Lleida diumenge vinent
Lleida serà escenari el diumenge vinent dia 5 d’octubre d’una manifestació convocada per 16 entitats de tot Catalunya per protestar contra els macroprojectes energètics, que consideren una agressió sense precedents al món rural. Sota el lema “Defensem la terra. Volem Pobles Vius”, la protesta començarà a les 11 del matí a la plaça Ricard Viñes, passarà per davant de la seu del departament d’Agricultura i acabarà a les portes la delegació del Govern, on es llegiran els parlaments de representants de les plataformes convocants i de diversos sectors socials.
Els convocants denuncien que aquests macroprojectes, principalment plantes fotovoltaiques en terrenys agrícoles, parcs eòlics molt concentrats i grans plantes de biogàs, no responen a les necessitats del territori ni estan consensuats amb les comunitats locals. Victor Altés, de l’entitat Horta Lleida-Pobles Vivos, adverteix que aquests projectes posen en risc la sobirania alimentària i destrueixen espais de treball en el camp.
Per la seua part, Gerard Batalla, membre de Pobles Vius, apunta que aquesta mobilització no és festiva, sinó una reacció a l’“embat territorial inèdit” que pateixen els espais rurals, que s’estan veient colonitzats i desposseïts de la seua vida i recursos naturals en mans d’interessos externs. Més de 150 col·lectius i gairebé un miler de particulars ja han expressat la seua adhesió a aquesta protesta, que busca exigir al Govern català una moratòria immediata en l’aprovació de nous macroprojectes fins que no existeixi una planificació real i participativa amb les comunitats afectades.
Entre els convocants es troben plataformes rurals, grups ecologistes i sindicats.