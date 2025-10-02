Personal estable per al consultori
L’ambulatori va estrenar ahir millores en equipaments i també farà analítiques cada 15 dies. La manca de professionals fixos en dificultava la relació amb els pacients
El consultori de Torre-serona va estrenar ahir oficialment els nous serveis i equipaments. Les millores han inclòs en l’estabilització de l’equip mèdic la modernització dels sistemes de diagnosi i nous serveis d’atenció als pacients. Segons va explicar l’alcalde, Agustí Jiménez, el metge i la infermera que passaven consulta fins fa pocs dies els dilluns, dimecres i divendres mai no eren els mateixos, “per la qual cosa costava molt que els pacients empatitzessin amb els professionals”. A partir d’ara s’han estabilitzat una metge i una infermera que s’encarregaran de les visites.
D’altra banda, també s’han modernitzat els equips de diagnosi instal·lant-ne d’altres de multifuncionals que poden fer tant electrocardiogrames, com espirometries o control de pulsacions. També s’ha dotat l’equipament d’una llitera elèctrica. A més, a partir d’ara es faran analítiques a l’ambulatori cada quinze dies dimarts i dijous, la qual cosa evitarà que els habitants de Torre-serona s’hagin de desplaçar a Alpicat o a Torrefarrera. Jiménez va remarcar que “amb aquests nous serveis i equipaments es garanteix una atenció sanitària de qualitat i pròxima”.
Aquesta actuació ha estat possible gràcies al Pla de Salut que ofereix la diputació de Lleida destinat a ajuntaments, entitats locals descentralitzades i consells comarcals i servirà per millorar l’atenció sanitària que s’ofereix als veïns aquests tres dies a la setmana.