TRIBUNALS
Prorroguen el cas Boreas al complir-se avui set anys de l’arrest de l’expresident de la Diputació de Lleida Joan Reñé
Encara falten testimonis per declarar en una causa amb uns 40 investigats. S’indaguen suposades irregularitats a la Diputació entre 2011 i 2018, en una causa que es va iniciar l’any 2014
Els Mossos d’Esquadra van escorcollar el 2 d’octubre del 2018 la Diputació –avui es compleixen set anys– i van arrestar una vintena de persones, entre les quals el que aleshores era president de la corporació, Joan Reñé, que li va costar el càrrec. Aquell dia es va fer públic el conegut com cas Boreas, una macrocausa sobre suposades irregularitats a la Diputació entre 2011 i 2018. Set anys després encara es troba en fase d’investigació judicial. La porta el jutjat d’Instrucció número 1 de Lleida, que ha sol·licitat una nova pròrroga al·legant que no s’han pogut practicar totes les diligències, entre les quals la declaració d’alguns testimonis. En les interlocutòries de pròrroga precedents, la magistrada va argumentar, per acordar-ho, que durant aquest llarg període no s’han deixat de “practicar de forma constant diligències tendents a l’esclariment dels fets”. Un vegada acabi la instrucció, s’haurà de dictar l’ordre de processament, és a dir, la resolució judicial en què el jutge d’instrucció determina si existeixen prou indicis per formalitzar una acusació contra els investigats, que poden passar a ser processats o eximits de responsabilitat penal. Això permet que el cas avanci cap al judici oral. Llavors, les parts –Fiscalia, defenses i acusacions– hauran de presentar els seus escrits.
Val a recordar que la investigació del cas es remunta a l’any 2014 després d’una denúncia davant de Fiscalia de suposats pagaments de comissions a exresponsables de la Diputació a canvi d’adjudicacions quan la presidia Joan Reñé, que és un dels prop de 40 investigats, que ha negat reiteradament el cobrament de cap comissió i va dir que totes les seues actuacions van ser avalades pels tècnics i els funcionaris. De fet, la pràctica totalitat d’imputats han negat les irregularitats suposadament detectades pels Mossos d’Esquadra i la Fiscalia.
A judici un excap de Carreteres en una causa separada
Fins a la data només ha transcendit que una de les peces separades arribarà a judici. Fiscalia sol·licita 12 anys de presó per a un excap de Carreteres de la Generalitat a Lleida, Jordi Benet, per manipular suposadament adjudicacions. Està acusat dels delictes de suborn passiu, frau per gestió deslleial, prevaricació administrativa i falsedat en document públic en relació amb suposades irregularitats en contractes d’obra pública. Hi ha dos empresaris que també s’asseuran a la banqueta. Una de les irregularitats s’hauria comès amb les obres del ferm de la carretera C-12 entre Lleida i Corbins el 2016. Els empresaris acusats haurien fet treballs sense cobrar en una finca de Benet i haurien entregat sobres amb diners, sempre segons la Fiscalia.