INFRAESTRUCTURES
Puente insta Generalitat i DGA a recuperar trens de Saragossa a Lleida
Ofereix “compromís” de la Moncloa mentre Rodalies va entrant en la via morta
El ministre de Transport, Óscar Puente, va instar ahir la Generalitat i el Govern d’Aragó a posar-se d’acord per recuperar els tres serveis diaris de tren de viatgers en cada sentit de la circulació entre Saragossa i Lleida.
“Tenen els governs l’absolut compromís del ministeri de Transports per recuperar aquesta comunicació fonamental per a la Franja”, va dir el responsable de la cartera en el seu discurs en la inauguració de l’últim tram de l’autovia A-22.
Ningú no li havia esmentat el tema, perquè el protocol de blindatge davant dels mitjans dels alts càrrecs va impedir que la premsa pogués preguntar-li res, i la convocatòria anava de carreteres i no de trens, la qual cosa reforça la crida d’atenció encara que en l’acte no hi havia representants de cap d’aquestes dos comunitats.
Puente va insistir en l’“absoluta disposició” del seu ministeri per recuperar aquest trànsit en una línia sense catalogació d’OSP (Obligació de Servei Públic), la qual cosa requereix la intervenció de les comunitats.
La passivitat que els tres executius han mostrat en aquest afer, que redueix les possibilitats d’arribar a Lleida des de Binèfar o Montsó en un tren a les 17.27 hores i altre a les 23.08 i les de sentit contrari en dos més a les 6.25 i les 17.48, deixen a la pràctica en la via morta el projecte del nucli de Rodalies de Lleida a Montsó que han reclamat les institucions.