Rere el rastre de Pompeu
Investigadors de la UB troben vestigis d’una batalla contra Juli Cèsar als secans d’Aitona. Monedes i restes de material militar utilitzat en la campanya pel control de Lleida
Investigadors de la Universitat de Barcelona (UB) analitzen un jaciment ubicat als secans d’Aitona, a prop de Seròs, on han trobat vestigis de la guerra civil entre Juli Cèsar i els partidaris de Pompeu pel control d’Hispània. Les troballes daten de l’any 49 abans de Crist, quan es van produir enfrontaments pel control d’Ilerda (Lleida), als dos costats del Segre. Recolza el relat que el mateix Juli Cèsar va escriure sobre aquests esdeveniments.
Les primeres referències es remeten a finals del segle XIX i la zona ja ha estat objecte de prospeccions des del 2006. Deu anys després, el 2016, es van identificar restes del segle I abans de Crist i van continuar les prospeccions, que es van paralitzar amb la pandèmia de la covid. Els experts qualifiquen d’èxit la recent campanya, ja que s’han recuperat un gran nombre d’objectes clarament relacionats amb un assentament militar del segle I abans de Crist.
No obstant, les exploracions no han estat exemptes de problemes, ja que a la mateixa zona s’han detectat molts fragments de metralla del bombardeig franquista de desembre del 1938, en concret de les tropes italianes de la divisió mixta de les Flechas Negras. Segons els investigadors, la gran concentració de ferro superficial ha dificultat enormement els treballs de prospecció electromagnètica, encara que també ha protegit el jaciment de deterioraments.
El terreny forma part dels secans protegits per ser zona zepa dins de l’àrea regable del Segarra-Garrigues per preservar espècies d’aus estepàries, la qual cosa implica el veto al trànsit durant l’època de nidificació.
A part del material de la Guerra Civil espanyola del 1936 al 1939 i el del segle I abans de Crist, també s’han descobert 21 monedes de segle IV després de Crist concentrades en el mateix punt que estan en procés de neteja i estudi, que van quedar al descobert per la passada activitat agrícola. Pel que respecta al material del segle I abans de Crist, són 56 objectes de ferro, la majoria claus i estaques de tendes de campanya, però també fragments d’una javelina romana, una destral i peces de carro, entre altres objectes.
Tots els objectes han estat emmagatzemats i protegits i estan pendents de restauració per part dels serveis del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya. El material més significatiu són les monedes del segle I abans del Crist, també en restauració. Són unes 30 peces, algunes amb encunyacions ibèriques. Però són les monedes romanes les que aporten més precisió cronològica, ja que es tracta de quenaris i denaris. La hipòtesi principal és que procedien del campament dels partidaris de Pompeu.