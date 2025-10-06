L'home acusat de violar la seua filla de 21 anys a la Llotja de Lleida queda en llibertat provisional amb càrrecs
La jutgessa li prohibeix acostar-se a la víctima a menys de 200 metres i comunicar-s'hi de qualsevol manera
El jutjat de Lleida ha deixat en llibertat provisional a l'home de 40 anys detingut la matinada de diumenge per haver violat, suposadament, la seua filla de 21 anys. Els magistrats han tret declaracions tant de l'acusat com de la víctima i han decidit deixar anar a l'home, que no es podrà acostar a menys de 200 metres de la víctima i li prohibeixen comunicar-s'hi de qualsevol manera.
Tal com ha avançat aquest matí SEGRE, una patrulla de la Guàrida Urbana s'ha trobat l'home penetrant a la seva filla a la vora de la Llotja de Lleida cap a les 3 de la matinada, amb el fill de l'agressor (i germà de la víctima) de només 8 anys al voltant.
En aquests moments la investigació dels Mossos d'Esquadra continua en marxa perquè, segons ha apuntat l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, aquest matí, no seria la primera vegada que el pare hauria abusat sexualment de la seva filla. Larrosa ha condemnat els fets, ha explicat que tots dos haurien consumit alcohol i ha dit que es tractaria d'una família "normalitzada, que té un entorn".