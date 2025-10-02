MEDI
El Segrià adjudica per 24 milions la recollida d’escombraries als 15 pobles amb contenidors
A l’empresa Urbaser, amb una oferta que es va imposar en el concurs a la presentada pel grup FCC. La nova adjudicatària assumirà aquest servei fins al 2035 i el consell haurà de licitar la recollida porta a porta
El consell del Segrià ha adjudicat a l’empresa Urbaser la recollida d’escombraries en els quinze municipis amb illes de contenidors (a excepció de Lleida ciutat, amb la seua pròpia concessionària). La nova adjudicatària prestarà aquest servei a partir del 2026 i fins al 2035, amb un pressupost de 24,2 milions d’euros. La seua oferta es va imposar per un escàs marge sobre la del seu competidor, Foment de Construccions i Contractes (FCC). Aquesta firma és l’actual concessionària juntament amb Arnó de la recollida de residus en contenidors.
L’oferta d’Urbaser va rebre 56,65 punts sobre cent, només unes dècimes per sobre dels 56,10 que va obtenir la proposta de FCC. L’adjudicatària s’ha compromès a introduir millores respecte a les condicions establertes en el concurs, com desplegar trenta contenidors per a la recollida d’olis utilitzats i implantar en una de les deixalleries de la comarca un punt de recollida d’amiant. Es tracta d’un producte tòxic que es feia servir en la construcció i actualment està prohibit. Urbaser també millorarà els requisits pel que fa a hores de personal i posada al punt de contenidors, entre altres qüestions. La formalització del contracte espera que acabi el període perquè els afectats puguin presentar al·legacions. Durant el procés de contractació, FCC va sol·licitar formalment al consell que exclogués del concurs l’oferta d’Urbaser, una petició que l’ens comarcal va rebutjar a finals de setembre. El consell va donar compte de l’adjudicació del contracte en el ple de divendres passat. Quedarà pendent el concurs per gestionar les escombraries en els vint-i-dos municipis on la recullen porta a porta. La coexistència d’aquests dos sistemes ha donat pas al turisme d’escombraries: veïns de pobles amb recollida a domicili que, en lloc de treure al carrer cada fracció dels rebutjos en els dies indicats, van a pobles veïns per tirar-la en contenidors. Això es tradueix en contenidors que vessen i bosses d’escombraries tirades al voltant. Aquesta és, precisament, una imatge que es dona a Torres de Segre. Provoca queixes entre els veïns, que consideren que hi ha pocs contenidors i que la recollida no és prou freqüent. El consistori, per la seua part, ho va atribuir en part al turisme d’escombraries de localitats properes i va expressar la seua confiança que la situació millori. A la Portella també hi ha hagut queixes en la recollida domiciliària que el consistori assegura que s’han reparat.