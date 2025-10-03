NEGOCIS
Emprenedors de l’Urgell teixeixen una xarxa de treball a Bellpuig
Donar-se a conèixer, aconseguir clients i establir sinergies. Aquests van ser els principals reptes que van destacar la desena d’emprenedors de l’Urgell que van participar ahir en una jornada de networking a la Llotja de Bellpuig. Dinamitzada per Jessica Koper, directora de Totem, l’objectiu de la jornada era que els empresaris del territori es trobessin en un espai en el qual poder compartir, conèixer i teixir una xarxa de suport.