Emprenedors de l’Urgell teixeixen una xarxa de treball a Bellpuig

La jornada estava organitzada pel consell de l’Urgell. - LAIA PEDRÓS

Laia Pedrós

Donar-se a conèixer, aconseguir clients i establir sinergies. Aquests van ser els principals reptes que van destacar la desena d’emprenedors de l’Urgell que van participar ahir en una jornada de networking a la Llotja de Bellpuig. Dinamitzada per Jessica Koper, directora de Totem, l’objectiu de la jornada era que els empresaris del territori es trobessin en un espai en el qual poder compartir, conèixer i teixir una xarxa de suport.

