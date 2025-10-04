La Clua diu adeu al seu formatge artesanal després de nou anys
Havia arribat a una producció de 15 tones de làctic de qualitat
Nou anys d’esforç, il·lusió i aroma de formatge artesanal arriben a la fi a la Clua, nucli d’Artesa de Segre. La Formatgeria de la Clua, una petita explotació familiar, que s’havia guanyat un lloc destacat en el panorama formatger català, tanca les portes. Ho fa, segons la titular, Amaia Gómez, per motius que escapen del seu control: la venda obligada del ramat de 280 cabres i la pèrdua de la granja. “Havíem de deixar la granja i ens vam veure obligats a vendre les cabres. Sense cabres, la base de la formatgeria desapareix. No hi ha formatge possible”, va explicar Gómez.
El tancament, a més, s’ha vist complicat per alguna dificultat de convivència al poble, que ha qüestionat la continuïtat del projecte. Tot i així, la formatgeria deixa un llegat tangible: els últims formatges produïts al setembre estaran a la venda fins al desembre, incloent-hi 300 peces del formatge cendrat, 200 més del formatge suau i diversos formatges més grans que resumien la passió d’anys de treball artesanal i que seran venuts en fires especialitzades com la Slow Food de Barcelona o la de Sant Ermengol de la Seu d’Urgell. Durant la seua trajectòria, la Formategeria de la Clua ha produït 15 tones de formatge a l’any, aconseguint distincions per tot Catalunya i l’Estat gràcies a la qualitat i la cura de cada detall en el procés.
Per la seua banda, l’alcalde d’Artesa de Segre, Francesc Puigpinós, va lamentar el tancament de la formatgeria. “És dolorós veure com negocis petits i artesanals, impulsats per joves que havien apostat per aquest territori, han de tancar. La Formatgeria de la Clua era molt més que formatge: era dedicació, afecte i un vincle amb la terra.” Va ressaltar també el treball artesanal dels propietaris, l’Amaia i el seu company, el Pau.
Amb la venda de les cabres a ramaders del Pirineu i a formatgeries del Pallars, es tanca un capítol amb empremta a la Clua.