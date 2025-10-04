La màgia trenca barreres a Montgai
Uns 50 mags ofereixen un centenar d’espectacles de màgia en escenaris repartits per la localitat. 200 persones amb diversitat funcional protagonitzen la jornada d’ahir
Desenes de persones amb discapacitat procedents dels principals centres de la província agrupats en la Federació Allem, i altres de Barcelona i Tarragona, van participar ahir en la matinal de màgia solidària de la 17 edició de Montgai Màgic. Les diferents sessions d’ahir van estar encapçalades per l’ONG Mags per l’Esperança. A més d’assistir als espectacles, van poder gaudir d’una xocolatada popular.
A la tarda, va tenir lloc la gala solidària de l’associació Mags per l’Esperança i les sessions de màgia a Cal Delme i Lo Carreró. El certamen segueix avui amb diverses actuacions i l’obertura del mercat màgic, des de la 10 del matí fins passada la mitjanit. L’encarregat d’inaugurar el certamen serà Ramó & Alegría, a partir de les 18.00 hores. Així mateix, està prevista una actuació estrella de Txema Muñoz, amb The Postman a les 20.00 hores i tot seguit el sopar per a mags i voluntaris a les deu de la nit.
Demà destaca la conferència per a professionals del sector d’Adrián Carratalá, sobre la màgia creativa. Ell serà el responsable de l’espectacle de clausura del certamen a les set del vespre, juntament amb Kateria. En aquests quatre dies de màgia més de 40 mags oferiran 100 espectacles.