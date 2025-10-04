Més seguretat al camí de Cubells a Montgai
S’inclou en actitud zonal de la Diputació
Després d’anys de reivindicacions per part de l’ajuntament de Cubells, el camí rural que uneix aquesta localitat amb Montgai ha estat incorporat a la xarxa de carreteres i camins de la Diputació, fet que “garanteix una millora de la seguretat i la mobilitat d’aquesta via estratègica”, segons va destacar l’alcalde, Sebastià Boixadera. Aquest camí exerceix un paper fonamental en la connectivitat comarcal entre Noguera i Urgell, amb un gran volum de trànsit pesant, maquinària agrícola, així com vehicles de serveis públics. El seu ús intensiu havia generat problemes de seguretat viària i de circulació, que afectaven tant veïns com els usuaris dels camins, tractors i vehicles d’emergència.
Segons l’alcalde de la localitat, el camí té 7,5 quilòmetres de longitud, dels quals dos transcorren pel terme municipal de Montgai i la resta per Cubells i la seua inclusió al pla zonal “suposarà un avenç històric i en garantirà el manteniment, una cosa que per a tots dos consistoris és difícil d’assumir”, va assenyalar.
L’edil va afegir que es “garanteix un trànsit més segur i fluid, i es reforça la connexió entre les dos localitats”.