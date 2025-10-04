SEGRE

Obres per consolidar el castell d’Alòs de Balaguer

Inversió de 201.000 euros de la Diputació

Fotografia del castell.

Fotografia del castell.

Publicat per
REDACCIÓ

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

La Diputació ha adjudicat les actuacions de consolidació del castell, propietat de l’ens provincial, per 201.120 euros a la firma B. Biosca SL. Es preveu consolidar l’estructura de l’antiga fortalesa per donar continuïtat a les obres que s’han anat portant a terme en aquesta fortificació en diverses fases i fer un pas més per restaurar-la i recuperar-la. Ara es farà una excavació dels nivells de coberta del primer pis de l’edifici, al voltant de la base de la torre, i també se’n farà una altra a l’entorn de la façana d’accés. Aquesta intervenció podria permetre localitzar l’entrada de l’edifici principal del castell d’Alòs de Balaguer. Actualment, les ruïnes d’aquest edifici presenten greus patologies estructurals i se’n preveu consolidar l’eix central. Precisament, l’objectiu principal d’aquestes actuacions és evitar el deteriorament de la torre, on es farà un pas per accedir-hi per possibilitar-ne la recuperació com a mirador turístic.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking