Obres per consolidar el castell d’Alòs de Balaguer
Inversió de 201.000 euros de la Diputació
La Diputació ha adjudicat les actuacions de consolidació del castell, propietat de l’ens provincial, per 201.120 euros a la firma B. Biosca SL. Es preveu consolidar l’estructura de l’antiga fortalesa per donar continuïtat a les obres que s’han anat portant a terme en aquesta fortificació en diverses fases i fer un pas més per restaurar-la i recuperar-la. Ara es farà una excavació dels nivells de coberta del primer pis de l’edifici, al voltant de la base de la torre, i també se’n farà una altra a l’entorn de la façana d’accés. Aquesta intervenció podria permetre localitzar l’entrada de l’edifici principal del castell d’Alòs de Balaguer. Actualment, les ruïnes d’aquest edifici presenten greus patologies estructurals i se’n preveu consolidar l’eix central. Precisament, l’objectiu principal d’aquestes actuacions és evitar el deteriorament de la torre, on es farà un pas per accedir-hi per possibilitar-ne la recuperació com a mirador turístic.