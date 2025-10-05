REGADIU
Els Plans de Sió recupera la concentració parcel·lària en 1.900 ha de zona protegida
Va quedar paralitzada el 2010 a falta d’un pla pilot que avalés que no perjudica l’hàbitat de la zepa. Votació inèdita en una col·lectivitat del Segarra-Garrigues per desbloquejar aquest procés
Més d’un centenar de propietaris de 1.900 hectàrees dels Plans de Sió de l’àrea d’influència del canal Segarra-Garrigues van votar ahir reprendre el procés de concentració parcel·lària, que va quedar paralitzat el 2010 amb la creació de la zona d’especial protecció de les aus (zepa). Es tracta d’una agrupació de finques que els agricultors tenen disperses en una mateixa explotació. El cap de gerència de gestió territorial a Infraestructures.cat, Carles Gabernet, va recordar que amb la concentració parcel·lària les explotacions poden “reduir els costos [de la gestió de les finques] a la meitat”, ja que eviten els desplaçaments entre les parcel·les.
El president dels regants, Josep Maria Jové, va remarcar que al tractar-se d’una zona protegida el reg està subjecte a una prova pilot que descarti que la infraestructura pugui danyar l’hàbitat de les aus. Va assenyalar que s’està estudiant que es pugui adoptar l’experiència de zones de reg històric com el Canalet o Belianes per veure l’evolució de les aus i comprovar si es poden extrapolar els resultats com si fos una prova pilot. Als Plans de Sió, aquesta prova pilot va quedar descartada el 2018 precisament per falta d’aus, en aquest cas, el sisó. “Que s’impulsi la concentració parcel·lària no vol dir que es regi. El reg no es farà si la prova pilot no surt bé”, va dir. Però va recordar que els regants pressionen la Generalitat perquè porti a terme aquesta prova pilot tan aviat com sigui possible.
En cas que finalment es pogués implementar el reg en aquestes finques, la reparcel·lació permetria als pagesos reduir els punts de reg i tenir un estalvi significatiu en el cost de les instal·lacions.
Gabernet va detallar que a diferència del 2010 es farà una ecoconcentració parcel·lària, amb criteris més sostenibles i menys obres. Ahir estaven cridats a votar més de 200 propietaris de la col·lectivitat número 5. Es va fer un sistema de vots per hectàrees, i després del recompte, el sí va obtenir 201 vots repartits en 62 paperetes i el no, 175 vots en 57 paperetes. Hi va haver tres vots en blanc.
Jové va explicar que es tracta d’una votació inèdita, ja que normalment les concentracions parcel·làries s’impulsen des dels ajuntaments. Al maig es va celebrar una assemblea, i segons l’alcalde, Xavier Pintó, es van comprometre a sotmetre-ho a votació ja que després de 15 anys la majoria de propietaris ha canviat.
Un 96% dels propietaris haurà d’acceptar la finca adjudicada
Els Plans de Sió va iniciar la concentració parcel·lària el 2002 i es va paralitzar el 2010 amb la declaració de la zepa. Després de la votació d’ahir, els resultats es traslladaran a Agricultura, es reprendrà el projecte i s’iniciarà de nou un diàleg amb els propietaris per definir la designació de les parcel·les. També se n’actualitzarà la situació jurídica. El projecte està finançat completament per la Generalitat. Marta Batalla, presidenta de la Col·lectivitat número 5, va explicar que perquè la reparcel·lació es pugui executar un 96% dels propietaris han d’estar d’acord amb la parcel·la que se’ls adjudica. Alguns agricultors van criticar que no se’ls hagués avisat de l’assemblea al maig i ahir no sabien què s’estava votant. El Segarra-Garrigues rega ara 14.000 hectàrees i tindria potencial per arribar a les 25.000 si els propietaris volguessin. En total, la seua àrea d’influència és de 68.000 hectàrees.