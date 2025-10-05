CERTÀMENS
El Lleida Air Challenge propulsa Alguaire
La fira aeronàutica a l’aeroport reuneix més d’un centenar d’expositors, distribuïdors d’aeronaus, escoles de formació i de drons. Activitats lúdiques i tallers fins avui
L’aeroport d’Alguaire celebra aquest cap de setmana el Lleida Air Challenge, la fira insígnia de l’aeronàutica que se celebra a Catalunya i a tot l’Estat. En el certamen es donen cita 110 expositors del sector, entre els quals destaquen les empreses de drons i fins a 25 escoles de formació aeronàutica, quatre més que les del 2024, i 9 marques distribuïdores d’aeronaus, gairebé el doble que l’any passat. La fira va comptar ahir amb centenars de visitants, que van poder conèixer de prop diferents aeronaus, els drons i helicòpters dels Mossos d’Esquadra, Bombers, Guàrdia Civil i l’empresa Helipistas. També hi va haver demostracions de drons i es va poder participar en el Mini Drone Championship a l’hangar de BAA. La fira incorpora per primera vegada el nou edifici residencial de l’aeroport com a espai per a conferències, que se centren majoritàriament en les sortides professionals al sector aeronàutic.
Durant la inauguració del Lleida Air Challenge, la delegada del Govern a Lleida, Núria Gil, va destacar que el certamen referma la posició de l’aeroport de Lleida-Alguaire “com un referent d’aeroport industrial i de serveis”, gràcies a l’enfocament especialitzat del certamen, que inclou els àmbits comercial, tecnològic, industrial, New Space i formatiu. Va afegir que el certamen actua com a “plataforma comercial, de negoci i d’innovació”, possibilitant sinergies entre expositors, aficionats i professionals del sector.
Va recordar que l’objectiu és fer compatible tota aquesta activitat de la indústria aeronàutica amb els vols de passatgers. En aquest sentit, ahir va tornar a Alguaire el primer vol de passatgers que va sortir dissabte passat amb un viatge organitzat al Caire.
A l’acte d’inauguració van assistir l’alcalde d’Alguaire, Joan Guillaume; el director d’Aeroports de Catalunya, Jordi Candela; el director de l’aeroport, Xavier Gómez, i el del certamen, Antonio Gil. Aquest va destacar que l’objectiu és “visualitzar aquest sector a nivell públic”. “El que busquem és que els expositors acabin venent els seus productes, ja que han arribat fins aquí participants d’Alacant, València, Andorra o Burgos”, va dir.
Va recalcar que l’àrea de formació continua en expansió i amb molta força i paral·lelament, l’oferta de serveis s’ha diversificat, incloent-hi serveis d’aerotaxi, com que el que opera ara entre la Seu d’Urgell i Andorra. Va insistir en el creixement notable del certamen amb més distribuïdors, empreses formatives i serveis, inclosos els aerotaxis.