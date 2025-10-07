SEGRE

FAUNA

Enxampat abandonant dos gats a prop d’Aigüestortes, a la Vall de Boí

Els Agents Rurals el van denunciar per abandó d’animals en una zona protegida i captura amb trampes prohibides

Imatge d’un dels felins. - AGENTS RURALS

Els Agents Rurals han denunciat una persona que va ser sorpresa quan estava abandonant dos gats en el límit de la zona perifèrica de l’Aigüestorges, a la Vall de Boí. 

L’infractror va ser denunciat per abandó d’animals en una zona protegida i captura amb trampes prohibides. La intervenció va ser portada pel Grup Especial de Verins i Antifurtivisme (GEVA) en el marc de la vigilància en els espais naturals protegits.

