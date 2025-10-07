SEGURETAT
Interior ha cobert només un 33% de les peticions de policies interins
A Lleida en els primers sis mesos de la borsa per cobrir vacants temporals
La borsa de policies interins que el departament d’Interior va posar en marxa el mes de febrer passat per cobrir baixes i vacances a les plantilles locals i evitar patrullatges en solitari tot just ha cobert un terç de les sol·licituds formulades pels ajuntaments de la província de Lleida. Entre febrer i agost, sis consistoris –Tremp, Agramunt, Balaguer, les Borges Blanques, Mollerussa i Tàrrega– van demanar un total de 15 agents, però només se’n van assignar cinc, resolent favorablement el 33,3% de les peticions.
La principal raó d’aquesta baixa cobertura, segons fonts del departament, és l’escassa presència de personal interí disponible a la borsa per a la demarcació de Lleida. A diferència d’altres zones de Catalunya, on hi ha més aspirants registrats, el número reduït d’efectius que poden incorporar-se de forma temporal limita la capacitat de resposta. Interior subratlla que la borsa és “una eina més” per reforçar la seguretat municipal, però no pot resoldre per complet la falta d’efectius. Les dades revelen que Tremp i Agramunt van sol·licitar un agent i no en van rebre cap; Balaguer en va demanar quatre i en va obtenir un; les Borges Blanques en va sol·licitar tres i en va rebre dos; Mollerussa en va demanar cinc i només n’hi va ser assignat un, i Tàrrega en va sol·licitar un que sí que es va incorporar. Des d’Interior confien que la situació millori quan finalitzin les oposicions per accedir als Mossos d’Esquadra.
Ajuntaments convoquen les seues borses locals d’agents
� Davant de les dificultats per cobrir places i suplir baixes mèdiques, alguns consistoris han optat per convocar les seues pròpies borses locals d’agents. Mollerussa va publicar ahir les bases per cobrir tres vacants temporals de policia, mentre que Tremp va fer el mateix aquest estiu per cobrir dos places. Així mateix, a Lleida funcionen actualment dotze cossos de Policia Local –amb més de 350 agents repartits entre comarques del pla i del Pirineu–, però la falta de personal interí continua sent un repte en el dia a dia de moltes localitats.