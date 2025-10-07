SUCCESSOS
L’acusat de violar la seua filla a la plaça de la Llotja de Lleida ja ho hauria fet altres vegades
Segons hauria explicat la víctima als agents de la Guàrdia Urbana que el van arrestar. La jutge prohibeix al sospitós atansar-se a menys de 200 metres de la jove suposadament agredida
La jove de 21 anys que suposadament va ser violada pel seu pare diumenge a la matinada a la plaça de la Llotja, com va avançar SEGRE aquest dilluns, va explicar a agents de la Guàrdia Urbana que no era la primera vegada que el seu progenitor l’obligava a mantenir relacions. Així ho va assegurar ahir l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, que va posar de manifest que “des de la Paeria condemnem amb tota fermesa aquesta agressió i traslladem el nostre suport i solidaritat a la víctima i al seu entorn. No hi ha lloc per a la violència sexual a la nostra ciutat”.
Per la seua part, l’investigat, de 40 anys, va passar ahir a disposició del jutjat de Violència sobre la Dona, que va decretar-ne la posada en llibertat amb càrrecs i va acordar les mesures cautelars d’allunyament a una distància inferior a 200 metres i la prohibició de comunicació amb la víctima per qualsevol via, segons va informar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. La jutge també va prendre declaració a la jove, en una causa oberta per un delicte contra la llibertat sexual.
Fèlix Larrosa, sobre la suposada violació, va dir ahir que “va ser un veí qui va trucar a la Guàrdia Urbana per advertir que hi havia dos persones mantenint relacions sexuals a la via pública”. Va afegir que “per les primeres declaracions de la víctima, tot apunta que no era la primera vegada. S’està duent a terme una investigació conjunta de la Urbana i els Mossos d’Esquadra”. Així mateix, va informar que “hem demanat analitzar aquest nucli familiar per veure com podem actuar per protegir la víctima i el menor d’edat per veure per què s’ha arribat aquest punt”. Val a recordar que al lloc també hi havia un nen de 8 anys, fill de l’investigat i germà de la víctima. Pel que sembla, pare i filla estaven sota els efectes de l’alcohol. Pel que sembla, la noia va dir que el seu progenitor la feia beure per anul·lar les seues capacitats.
No estàs sola
Descens del 2,1% dels delictes contra la llibertat sexual
La Paeria va recordar que els delictes contra la llibertat sexual van disminuir un 2,1% a la ciutat durant el primer semestre de l’any. Tanmateix, la demarcació va registrar una violació cada tres dies, repuntant els delictes sexuals fins als 146 casos coneguts, un 25% més que durant el mateix període de l’any anterior. Així es desprèn del balanç de criminalitat del ministeri de l’Interior, que detallava que les violacions van passar de les 43 del primer semestre del 2024 a les 61 d’aquest any.