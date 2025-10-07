MEDI
Troben un muricec en perill d’extinció al parc del Cadí-Moixeró
Membres del grup d’Investigació de Biodiversitat i Bioindicadors (BiBio) han capturat per primera vegada al parc natural del Cadí-Moixeró una espècie de muricec que es troba en perill d’extinció a Catalunya. Es tracta d’un exemplar amb molt poques cites, la majoria a la serralada Prepirinenca i en cotes entre els 500 i els 1.000 metres.
Segons els investigadors, aquesta cita representa un rècord d’altura per a l’espècie a la península Ibèrica i és la segona més alta a Europa. Així, la captura confirma la gran diversitat d’espècies de muricecs presents al parc del Cadí-Moixeró, on actualment ja existeixen 22 de les 29 espècies presents a Catalunya.
Es va descobrir el 17 de setembre per encàrrec del parc per complementar el programa de seguiment de muricecs a Catalunya. Es van capturar i van alliberar 150 exemplars de vuit espècies.