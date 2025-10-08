Ariadna Oltra inaugura les Aules Universitàries davant de 300 assistents
Les Aules d’Extensió Universitària de Linyola celebren amb tota l’esplendor els primers 10 anys d’existència amb un programa de convidats de primer nivell, que va arrancar dissabte passat amb la directora i presentadora d’Els Matins de 3Cat, Ariadna Oltra.
La periodista va dissertar sobre la comunicació i la informació i els perills d’observar el món a través de canals o xarxes que no tenen l’obligació, ni ètica ni legal, de contrastar els fets i entre els quals ni la veracitat ni el rigor no són entre les seues finalitats. La polarització que els relats esbiaixats o de part comporten en la societat és un risc molt perillós, sobretot entre els més joves, que corren el perill de perdre el sentit crític i plural que ha d’acompanyar tota societat democràtica.
Oltra, que va omplir a vessar la sala 1 d’Octubre, va donar una sèrie de dades dels canals d’informació que utilitzen els ciutadans per franges d’edat, i va corroborar que els més joves són els que més exposats estan a informar-se només a través de les xarxes, cosa que els deixa més exposats a les fake. El públic va preguntar sobre diversos temes de l’actualitat i sobre el paper dels mitjans públics. Un èxit de convocatòria per a una entitat que aquest any s’atansa ja als 300 socis.