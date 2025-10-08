Busquen una vedella escapada de l’escorxador de Balaguer
L'animal va fugir en el moment de ser descarregat del camió
Els Agents Rurals van iniciar aquest dimarts la recerca d’una vedella de la raça betizu de més de dos anys, que es va escapar en el moment de ser descarregada del camió a l’escorxador de Balaguer. Els agents, amb la col·laboració dels Mossos, Bombers de la Generalitat i el ramader titular del cap de bestiar, van iniciar la recerca de l’animal a l’estar a prop de la carretera C-12 i ser un perill per a la circulació.
El responsable dels Rurals a Lleida, Llorenç Ricou, va explicar que s’havien desplaçat agents a la zona per intentar localitzar la vaca amb l’objectiu d’adormir- la o arribar a sacrificar-la “si existeix un perill més greu per a la seguretat de les persones o la circulació”. Va afegir la dificultat de trobar la vedella ja que la zona és plena de blatdemorars “que poden dificultar la recerca”, ja que l’animal es pot amagar per les finques.
L’EMD de Gerb també va emetre un ebando en el qual demanava precaució a la ciutadania ja que la vedella havia estat vista pel terme, estaria desorientada i pot arribar a ser perillosa al ser un exemplar adult.
A última hora de la tarda d’ahir encara no s’havia trobat la vaca, que amb tota probabilitat continuarà amagada entre les finques de panís de la zona. Està previst que avui tornin a vigilar la mateixa àrea per intentar trobar el cap de bestiar per portar-lo finalment a l’escorxador, segons van explicar agents rurals.