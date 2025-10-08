FAUNA
Denunciats tretze ajuntaments de Lleida per privatitzar la cura dels gats: “podria considerar-se un malbaratament de diners públics”
Una entitat animalista afirma que mantenir l’antic Arxiu d’Identificació suposa un malbaratament. Actyma demana a Territori que sancioni els consistoris
L’entitat animalista Actyma ha denunciat tretze ajuntaments de Lleida davant de la conselleria de Territori de la Generalitat al considerar que el seu model de gestió de les colònies felines i dels gats urbans “genera una despesa innecessària i acaba afavorint un sistema privat en lloc de l’opció pública”.
Això, afegeix, “contradiu els principis d’eficiència i bona gestió” que estableix la legislació i “podria considerar-se un malbaratament de diners públics”, afirma l’entitat, que ha demanat a la Generalitat que obri expedients sancionadors contra aquests consistoris.
D’altra banda, les denúncies es divideixen en dos blocs, el primer dels quals format per dotze ajuntaments, de què vuit són de la demarcació de Lleida: Alfarràs, Artesa de Lleida, Balaguer, Bell-lloc d’Urgell, Corbins, Puigverd de Lleida, Sudanell i Torrefarrera.
Sistema AIAC
Aquests consistoris continuen utilitzant per portar el control censal dels gats el sistema AIAC (Arxiu d’Identificació d’Animals de Companyia) que gestionen els col·legis de veterinaris, els quals traslladen mensualment les altes d’identificació i els registres censals a l’Anicom, el Registre General d’Animals de Companyia de Catalunya, que gestiona Territori.
La inscripció dels animals a l’Anicom és obligatòria i gratuïta des de la seua creació el 2011, mentre que les anotacions a l’AIAC, similar al d’altres comunitats i de pagament tant per al veterinari com per al titular de l’animal, arriben a sortir fins per 55 euros (també els canvis) quan el xip només en costa dos.
Cost per a les arques públiques
Tant aquests vuit consistoris com cinc més de Lleida, els de la capital, Alguaire, Almacelles, Alpicat i Vielha, han estat denunciats també per l’entitat animalista per aplicar programes Gif-Vet (Gestió Integral Felina Veterinària) mitjançant convenis amb els col·legis de veterinaris, una iniciativa que també consideren costosa per a les arques públiques i que, segons denuncien, dona lloc a altres presumptes irregularitats en la gestió municipal dels gats.
Segons sostenen, aquest format empara presumptes irregularitats en aquest àmbit.