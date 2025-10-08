SUCCESSOS
Les víctimes de robatoris violents majors de 65 anys en carrers de les comarques de Lleida pugen un 69%
El 2024, amb un total de 39 casos. Tretze més van ser assaltats als seus habitatges i dos en un establiment
Un total de 39 majors de 65 anys van ser víctimes d’un robatori amb violència i intimidació a la via pública a les comarques lleidatanes durant l’any passat. Així es desprèn de les dades de victimitzacions publicades pel ministeri de l’Interior. Aquesta xifra, encara que pugui semblar petita, va suposar un augment del 69,6% respecte al 2023 i representa el 21% del total de lleidatans que van patir un assalt violent al carrer el 2024.
De fet, aquesta franja d’edat és la que va registrar un augment més important en aquest tipus de delictes, que va assolir les 185 víctimes a tota la demarcació, un 22,5% més respecte a l’exercici anterior.
El segueixen els lleidatans de 18 a 30 anys, amb 54 victimitzacions per robatoris amb violència a la via pública, amb un increment proper al 32%. Segons les dades d’Interior, a les comarques lleidatanes 13 majors de 65 anys van patir robatoris amb violència als seus habitatges durant l’any passat, quatre més que el 2023, i dos quan es trobaven en un establiment. D’altra banda, 308 majors de 65 anys lleidatans van patir un robatori amb força al seu domicili i 661 van ser víctimes de furt, amb un increment del 13%.
El balanç del ministeri indica que l’any passat hi va haver 19.904 víctimes de delictes a les comarques lleidatanes. D’aquestes, el 13,3% eren majors de 65 anys, una franja d’edat en la qual s’han incrementat les victimitzacions un 7,7%. Un augment que va ser més gran en el cas de les dones que en el dels homes d’aquesta generació.
En el cas dels maltractaments en l’àmbit familiar, malgrat que els cossos policials indiquen que és un col·lectiu que tendeix a no denunciar, l’any passat hi va haver 20 víctimes majors de 65 anys a Ponent, cinc més que el 2023. A més, quatre van denunciar ser víctimes de maltractament familiar de forma habitual. En l’àmbit de la violència sexual, Interior assenyala que només hi va haver un cas i 42 van ser víctimes d’un delicte de lesions davant les 39 del 2023.
Més de 700 majors de 65 anys han estat víctimes d’estafa en un any
Els majors de 65 anys que han patit una estafa han augmentat un 35% en els dos últims anys a les comarques lleidatanes. Així ho indiquen les xifres d’Interior: el 2024 hi va haver 717 lleidatans d’aquesta franja d’edat víctimes d’un frau davant dels 531 del 2022. Les xifres no han deixat de créixer en els últims anys, també entre les ciberestafes.
Davant de l’augment de les victimitzacions per frau entre les persones grans, els Mossos d’Esquadra van recuperar el març del 2023, després de l’aturada causada per la pandèmia, les sessions de teatre per difondre consells de seguretat. No només per evitar ser víctimes d’estafes, sinó també d’altres delictes. El març passat, van fer l’última iniciativa d’aquest tipus al Teatre de l’Escorxador de Lleida amb més de 900 assistents.