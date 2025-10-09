Un petit poble pintoresc del Pirineu veta les plaques solars a les teulades per preservar l’estètica
L’ajuntament d'Arsèguel, als peus de la serra del Cadí, prepara l’ordenança i obligarà a instal·lar-les en una marquesina comunitària a l’entrada del poble
L’ajuntament d’Arsèguel, un petit poble pintoresc situat als peus de la serra del Cadí i amb tot just 78 veïns censats, ha anunciat que prohibirà la instal·lació de plaques solars o altres elements que alterin l’aspecte de les cobertes dels habitatges del municipi per motius d’estètica.
L’objectiu principal, segons va avançar ahir l’alcalde, Antoni Casanovas, és “garantir la preservació del paisatge urbà” del municipi. “Tenim un poble massa bonic, amb totes les teulades de teula, com per no apostar per guardar l’estètica”, va afegir. De fet, Arsèguel és un lloc habitual on veïns de la comarca acudeixen a realitzar sessions de fotos. Els seus carrers estrets i empedrats amb la imatge del Cadí de fons són una de les imatges més cobejades.
Ordenança
El consistori prepara ara una ordenança, que preveu tenir llesta l’any vinent, per vetar aquests sistemes fotovoltaics a les teulades de les cases del poble. A canvi, l’ajuntament posarà a disposició de tots els veïns la teulada d’una marquesina que construirà a l’aparcament situat al costat de l’església de l’entrada del poble. Així mateix, Casanovas va explicar que “serà prou gran com per tenir capacitat perquè totes les cases que ho desitgin puguin instal·lar allà els seus sistemes d’energia verda”.
El radi de cobertura de les plaques fotovoltaiques és d’un màxim de dos quilòmetres, va dir, per la qual cosa “podran fer ús d’aquest espai tots els veïns del municipi”. Queda pendent per determinar la fórmula de gestió. “Buscarem la fórmula però no descartem cedir l’espai de manera gratuïta als veïns”, va dir Casanovas.
Aquest estacionament disposa d’un transformador elèctric molt pròxim i els tècnics municipals han realitzat reunions amb la companyia elèctrica de la comarca (Peusa) i han determinat que la instal·lació és viable, va assegurar l’edil. Casanovas va explicar que el poble compta amb dos instal ·lacions fotovoltaiques. Una està instal·lada a la teulada d’un veí i l’altra a l’edifici de l’ajuntament. “Amb la nova normativa, les dos instal·lacions hauran de traslladar-se a la marquesina”, va concloure.