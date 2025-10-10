La DGAL acompanyarà l'Ajuntament de Mollerussa amb suport tècnic per analitzar el bloqueig intern i buscar-hi solucions
Trobada de la Generalitat amb l'equip de govern mollerussenc després del crit d'ajuda de l'alcalde Marc Solsona
La Direcció General d'Administració Local (DGAL) s'ha compromès a acompanyar l'Ajuntament de Mollerussa amb suport tècnic per analitzar el funcionament del consistori i buscar solucions a la situació de bloqueig i col·lapse intern actual. La mesura s'ha acordat a la reunió que l'equip de govern mollerussenc ha mantingut aquest divendres amb el secretari de Governs Locals i Relació amb Aran, Xavier Amor, i el secretari general d'Administració Local, Francesc Belver. La trobada arriba una setmana després que l'alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, demanés a la DGAL que intervingui el consistori per posar fi a la situació de bloqueig causada per "un efecte embut provocat per la inacció o omissió de funcions per part de l'òrgan interventor".
El secretari de Governs Locals i Relació amb Aran, Xavier Amor, ha anunciat que la primera mesura que han acordat a la trobada serà analitzar tota la informació que el consistori els ha entregat i que fa referència al bloqueig administratiu que afecta l'òrgan municipal. A partir d'aquí, ha explicat que acompanyaran de manera activa el consistori per detectar quines problemàtiques hi ha i buscar solucions. "És possible que desplacem un tècnic per revisar els processos i mirar com podem millorar la situació", ha indicat.
Amor ha afirmat que la voluntat de la Generalitat és donar resposta al "SOS que ha fet l'Ajuntament" i garantir que tots els actors municipals poden exercir les seves funcions, tant l'òrgan interventor "que ha de vetllar perquè tot es faci correctament" com els electes locals, "que han de poder impulsar la seva acció de govern".
Això sí, ha descartat una intervenció directa del consistori. "Per llei no la podem fer. No podem intervenir un ajuntament, però sí que el podem acompanyar i ajudar", ha remarcat.
Per la seva banda, l'alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, ha dit que ha sortit "satisfet" d'aquesta primera reunió i ha destacat la bona predisposició de la Generalitat per mirar de trobar una solució a aquesta problemàtica.
També ha remarcat que estan oberts a participar en un procés de mediació, si s'escau, tot i que ha demanat que "el que es faci tingui una repercussió efectiva que es noti en el dia a dia". De moment, el consistori no ha demanat activar el mecanisme de la mediació, ja que defensa que no es tracta d'un conflicte entre personal, sinó d'un problema que afecta tota la corporació.
També ha volgut deixar clar que "quan sol·licitem aquesta intervenció no és per un tema econòmic, sinó perquè volem que ens analitzin, que ens observin i ens acompanyin sobre el terreny, ja que serà un pas definitiu per objectivar un procediment que sigui més efectiu", ha expressat.