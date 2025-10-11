Els Pets i Miki Núñez, a la Festa Major del Sant Crist
Més de vuitanta activitats en el programa festiu entre el 6 i el 10 de novembre
Balaguer ja ho té tot llest per viure una nova edició de la Festa Major del Sant Crist, que aquest any se celebrarà del 6 al 10 de novembre amb més de 80 activitats. El programa d’actes combina tradició, cultura, música i activitats familiars amb l’objectiu d’oferir una festa diversa i participativa per a tothom. La imatge de portada del llibre de la festa major del 2025 és l’obra Sardanes de Festa Major, del pintor local Marcel·lí Bergé i Palou.
La festa major començarà el dijous 6 amb la inauguració de l’exposició Menús de guerra. Cuina d’avantguarda i supervivència al Museu de la Noguera, i el pregó de festes a càrrec d’Helena Kirchner, catedràtica d’Història Medieval de la Universitat Autònoma de Barcelona. L’acte culminarà amb una audició musical a càrrec de Marta Mesalles i Marina Angerri.Durant els dies centrals del programa, la ciutat s’omplirà d’activitats populars. El divendres 7, els escolars protagonitzaran l’ofrena floral al Sant Crist, acompanyats pels gegants de Balaguer, la Xaranga Rapitenca i personatges infantils. El mateix dia s’inauguraran diverses exposicions, i a la nit tindran lloc els primers grans concerts de la festa al pavelló Inpacsa, amb Banda Neón, Miki Núñez i DJ Paco Pil, mentre que la Carpa Jove oferirà sessions de DJ amb entrada gratuïta.
Dissabte arribarà carregat d’activitats per a tots els públics: l’esmorzar popular, la cercavila festiva, la cursa del Sant Crist i el Mercat de Festa Major. A la tarda hi haurà ball i sardanes amb l’Orquestra Montgrins, i a la nit el correfoc omplirà els carrers de llum i pólvora. La nit tornarà a ser musical amb els concerts d’Els Pets, el tribut Queen MOMO i la Festa Remember Wonder.
Diumenge serà el dia central de la festa amb els actes religiosos en honor al Sant Crist, la missa solemne presidida pel bisbe d’Urgell, Josep Lluís Serrano, la representació de l’arribada del Sant Crist, i el tradicional ball de l’Harpia i dels gegants de la capital.
Finalment, el programa festiu conclourà el dilluns 10 amb actes culturals.