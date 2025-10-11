MUNICIPIS
Empreses del sector espacial pagaran a l'ajuntament de Sant Esteve de la Sarga per instal·lar-se al seu sòl
Una firma de control de satèl·lits operarà aquest any a l'Observatori del Montsec i surten a concurs quatre espais més per a altres iniciatives privades i públiques. Pagaran un cànon anual a IEEC i l’ajuntament
Sant Esteve de la Sarga, un municipi rural amb poc més de 120 habitants, es convertirà en el primer de Lleida a rebre ingressos de la indústria espacial. Empreses d’aquest sector pagaran un cànon a l’ajuntament per instal·lar antenes, telescopis i altres instruments per controlar satèl·lits des del recinte de l'Observatori del Montsec, construït en sòl de propietat municipal.
Una primera firma, la multinacional italiana Leaf Space, haurà d’iniciar-hi la seua activitat aquest mateix any. Per la seua part, l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya (IEEC), gestor de l’observatori, ha tret a concurs quatre espais més perquè puguin instal·lar-s’hi des d’empreses fins a universitats i centres d’investigació durant un període de cinc anys.
Iniciatives aeroespacials
L’anomenat teleport de control de satèl·lits de l'Observatori del Montsec podrà acollir tant iniciatives privades com públiques, sempre que estiguin relacionades amb tecnologies del sector aeroespacial. Ho faran a través de contractes per un període de cinc anys, prorrogables fins a cinc més. Els adjudicataris d’espais al recinte hauran de pagar un cànon anual, que inclourà 3.300 euros a l’any per a l’ajuntament de Sant Esteve de la Sarga per la instal·lació de les noves antenes i altres equips. La resta haurà de sufragar els serveis que l’IEEC presta als qui s’instal·lin a l’observatori.
Els primers pagaments que rebrà l’ajuntament en concepte de cànon no seran gaire abundants: amb prou feines superarien els 16.000 euros si s’adjudiquessin tots els espais a concurs. Tanmateix, la quantitat a cobrar pot créixer a mesura que s’instal·lin noves empreses i altres iniciatives relacionades amb el sector espacial a l'Observatori del Montsec. En qualsevol cas, seran els primers ingressos directes que l’observatori genera per a les arques municipals, segons va corroborar l’ajuntament.
L’alcalde, Jordi Navarra (ERC), va recordar que l’antic Consorci del Montsec, dissolt des de fa anys, va construir l’observatori sense permisos i que el consistori ni tan sols va cobrar la llicència d’obres. Amb l’IEEC al capdavant d’aquesta instal·lació científica, les dos parts han mostrat voluntat d’entesa. El consistori, per legalitzar les obres i cedir el sòl municipal on s’alcen. L’IEEC, per la seua part, ha facilitat l’accés a internet de banda ampla al municipi.
Quaranta milions per impulsar la indústria espacial
El Govern invertirà 40 milions per impulsar la indústria de l’espai a Catalunya. Així ho va anunciar ahir el conseller d’Empresa, Miquel Sàmper, en el marc de la presentació de l’Estrategia Catalunya Espai 2030, un nou pla per projectar Catalunya com a referent del sector espacial. L’anunci el va fer en la seua visita al Parc Astronòmic del Montsec.
La primera inversió servirà per desplegar les primeres actuacions el 2026 i la voluntat del Govern és mobilitzar fins a 150 milions fins a l’any 2030. La iniciativa s’estructura en cinc eixos per atreure empreses i talent qualificat, establir aliances i tenir més presència internacional. Una de les accions previstes en el pla són vuit missions satel·litàries centrades en els àmbits de la comunicació i les emergències. El fons serà gestionat per Avançsa, organisme del departament encarregat d’impulsar el sistema empresarial mitjançant la col·laboració publicoprivada. La primera remesa de diners se suma als 7,5 milions d’euros de pressupost actual.