ADMINISTRACIÓ
Mollerussa rebrà suport tècnic de la Generalitat davant del seu bloqueig
L’alcalde, el secretari de Governs Locals i el director d’Administració Local analitzen les solucions. Solsona reitera que no és un problema econòmic
La Generalitat enviarà els seus tècnics a l’ajuntament de Mollerussa per avaluar sobre el terreny el bloqueig administratiu denunciat pel consistori i estudiar solucions que permetin recuperar la normalitat en la gestió. Ho van confirmar ahir el secretari de Governs Locals i Relacions amb Aran, Xavier Amor, acompanyat pel director general d’Administració Local (DGAL), Francesc Belver, després d’una reunió que va presidir l’alcalde, Marc Solsona, juntament amb diferents regidors.
Solsona va agrair la visita dels responsables de Governació “per escoltar directament la realitat de l’ajuntament” i va reiterar que el problema no és econòmic, sinó de procediment intern. “L’acompanyament que demanem és pràctic, amb presència tècnica a Mollerussa, perquè es noti en el dia a dia”, va afirmar l’edil, que va definir la reunió com “un primer pas per desbloquejar la situació”.
Per la seua part, Xavier Amor va reiterar que la Generalitat no pot intervenir legalment un ajuntament, però sí acompanyar i assessorar activament. “Analitzarem la documentació que ens ha entregat el consistori i, a través de tècnics de la DGAL, revisarem els processos interns i proposarem millores”, va explicar.
Amor va detallar que l’objectiu és detectar els punts de fricció en la tramitació d’expedients i agilitzar el funcionament administratiu. En aquest sentit, la Generalitat també ha obert la porta a un procés de mediació institucional, si l’ajuntament ho sol·licita formalment.
Amor va recordar que existeix un servei de mediació específic per facilitar l’entesa entre els diferents nivells de responsabilitat administrativa, inclosos els òrgans tècnics com Intervenció. “Volem escoltar totes les parts i treballar en solucions compartides que permetin restablir la normalitat i millorar l’eficàcia de l’ajuntament”, va concloure.
Xavier Amor: “El cas de Mollerussa no és un fet aïllat”
Xavier Amor va explicar en la reunió al consistori de la capital del Pla d’Urgell que el cas de Mollerussa no és un fet aïllat, sinó una situació que també es repeteix en altres municipis catalans. “Les administracions locals s’enfronten avui a reptes molt més complexos, amb més exigències normatives i menys recursos humans. Un dels principals problemes és la falta de personal habilitat nacional, com secretaris, interventors o tresorers, que són peces clau en el funcionament intern”, va recordar.
Segons el responsable de la Generalitat, el Govern està treballant activament amb l’Estat per ampliar l’oferta pública d’aquestes places, després de l’acord assolit en l’última comissió bilateral, que permetrà convocar més de 200 noves places descentralitzades.