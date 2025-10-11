ENERGIA
La planta de biogàs de la Sentiu ja té la llum verda d’Urbanisme
La Comissió de Territori avala el pla urbanístic i pot demanar llicència d’obres. Contracta el proveïment de 400.000 t de purins l’any cobrant 2 € o més per m3
La Sentiu Bioenergy, l’empresa que promou la planta de producció de biogàs i fertilitzants orgànics en aquesta localitat de la Noguera, ja té la penúltima de les autoritzacions que requereix el projecte: l’aval de la Comissió de Territori de la Generalitat, el principal òrgan d’Urbanisme, al pla per instal·lar-la en sòl no urbanitzable.
Això habilita els promotors per sol·licitar als ajuntaments afectats les llicències d’obres per iniciar la construcció. La planta de biogàs està projectada en una parcel·la de 66.570 m2 de superfície i la seua subestació elèctrica en una altra de 20.330 m2, ambdós a la Sentiu, a què se suma una línia elèctrica fins a una línia d’alta tensió que discorre per Vallfogona i una canonada d’una mica més d’un quilòmetre per connectar amb un gasoducte a Bellcaire.
Debat social
La recent allau de projectes i anuncis de projectes per construir plantes de biogàs a la demarcació de Ponent, on a la pràctica només està operativa la de Bioproductors a Alcarràs mentre acaben de començar les obres d’ampliació de Tracjusa a Juneda, ha obert un debat social en el qual s’emmarca la manifestació de protesta del dia 5, encara que la resposta del sector ramader a la factoria de la Noguera ha estat més favorable que de rebuig. L’empresa té contractat amb “més de 300 ramaders” el subministrament anual de les 400.000 tones de purins que necessita la factoria com a matèria primera, van confirmar fonts de la mateixa.
Aquest subministrament generarà a l’empresa, que rebutja oferir dades comercials, uns ingressos del voltant d’un milió d’euros anuals. Fonts del sector ramader expliquen que aquests contractes preveuen un preu de dos euros per m3 o tona en format tot inclòs (transport més tractament) per a les granges situades en un radi de fins a 15 km, i que puja fins 3, 5 o 7 euros entre aquesta distància i la de 20 km. Ara, desfer-se dels purins en costa fins a 7.
La conselleria de Territori assumeix, d’altra banda, que la factoria tindrà un “impacte moderat” quant a les olors. I per últim sobre l’impacte visual la documentació ressenya que la xemeneia de control d’olors mesurarà 60 metres, que la de la caldera de gas tindrà una altura de 20, encara que en alguns plans és més gran, i que els digestors assoliran una alçada de 24.
132 camions diaris, una xemeneia de 60 m i emissió d’olor
La posada en funcionament de la planta de biogàs de la Sentiu generarà un important augment del trànsit a la carretera C-53, encara que la Generalitat considera que aquesta via “té prou capacitat per assumir l’increment de la mobilitat". Segons els estudis en què es basa el projecte, la planta registrarà cada dia la circulació de 132 camions en trajectes d’entrada i sortida i els de 33 turismes i furgonetes.