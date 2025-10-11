SEGRE

Restauren l’antic pou d’aigua de les Salines de Privà

Al fons de la imatge es veu la cabana i davant, l’antiga nòria. - ARIADNA SÁNCHEZ

Publicat per
REDACCIÓ

Creat:

Actualitzat:

L’Associació Escalfó està portant a terme la restauració de la cabana de l’antic pou d’aigua salada de les salines de Privà, a Vilanova de la Sal.

Els treballs són clau per mantenir aquest equipament, que compta amb una de les nòries més antigues, que daten de l’època romana. Així, l’objectiu és mantenir l’essència d’aquest equipament conservant l’estructura i les pedres originals. Durant l’any l’entitat porta a terme visites guiades per les salines.

