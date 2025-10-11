Restauren l’antic pou d’aigua de les Salines de Privà
L’Associació Escalfó està portant a terme la restauració de la cabana de l’antic pou d’aigua salada de les salines de Privà, a Vilanova de la Sal.
Els treballs són clau per mantenir aquest equipament, que compta amb una de les nòries més antigues, que daten de l’època romana. Així, l’objectiu és mantenir l’essència d’aquest equipament conservant l’estructura i les pedres originals. Durant l’any l’entitat porta a terme visites guiades per les salines.