SANITAT
Agricultura veta les fires de bestiar per la dermatosi
La conselleria d’Agricultura va informar ahir que davant dels casos de dermatosis nodular contagiosa (DNC) detectats a diverses granges de boví de l’Alt Empordà i que encara no s’ha pogut revisar tota la zona de restricció de 50 quilòmetres habilitats al voltant dels tres focus confirmats fins al moment, on hi ha unes 700 granges, i conèixer l’afectació real de la malaltia, s’ha pres la decisió d’anul·lar totes les fires amb animals vius a tot Catalunya.
Una setmana després de la detecció del primer cas d’aquesta malaltia, a Castelló d’Empúries, s’han confirmat fins ara dos nous focus de la malaltia, amb els quals de moment ja són cinc casos detectats en animals en total.
Vacunació
La Generalitat va començar dijous la vacunació de bestiar i el pla passa per prioritzar el bestiar que és al radi de 5 quilòmetres de seguretat dels casos detectats, per després actuar des dels 20 quilòmetres cap a dintre per crear un efecte barrera. Val a recordar que es tracta d’una malaltia molt contagiosa que afecta la productivitat, però no suposa cap perill per a les persones ni per a altres animals.
Així, les fires previstes durant tot aquest mes a Aran serien les primeres afectades a Lleida.