POLITICA
Canal d’Urgell, Torreblanca i l’estació intermodal, prioritats del Govern a Lleida
Així ho va dir el president Illa en la conferència ‘Catalunya lidera’ que va fer a Cervera. La transformació del regadiu s’emportaria la tercera part dels 3.000 milions previstos en infraestructures a Catalunya
La modernització del canal d’Urgell, la construcció del polígon logístic de Torreblanca-Quatre Pilans i l’estació intermodal de Lleida són les tres grans actuacions amb què el Govern s’ha compromès per al desenvolupament de les comarques lleidatanes. Així ho va assegurar ahir a Cervera el president de la Generalitat, Salvador Illa, en la conferència Catalunya lidera. Pel que respecta al canal d’Urgell, el cap de l’executiu va indicar que “és el projecte de més envergadura que s’ha fet a Catalunya al qual es destinaran 1.000 milions d’inversió”, la tercera part del pressupost previst per a inversions al territori català a partir de l’any que ve; i intervenir en 70.000 ha de regadiu”. En aquest sentit, va afegir que “serem referents en la gestió eficient de recursos hídrics” i que no hi ha marxa enrere en la transformació. Va incidir que es crearà l’oficina de modernització a la Casa Canal per oferir assistència financera, tècnica i legal als regants.
Pel que fa a Torreblanca, Illa va indicar que “és l’espai de desenvolupament industrial més gran del territori català” i “una peça fonamental juntament amb la futura estació intermodal” perquè la indústria exportadora, vinculada al teixit industrial agroalimentari “ha d’estar connectada amb les principals xarxes ferroviàries d’Espanya i d’Europa i també amb els ports marítims”. Va remarcar que amb l’estació intermodal “es multiplicarà la potència econòmica de Lleida i les oportunitats de les seues empreses”. Va assenyalar que “Catalunya lidera és sinònim de Lleida lidera” i va incidir en la importància de disposar de pressupostos el 2026 per tirar endavant aquests projectes.
“La meua prioritat és tenir uns bons pressupostos el més aviat possible”, per la qual cosa va sol·licitar als partits polítics “responsabilitat amb la Catalunya que està en marxa”. Va posar com a exemple la trajectòria del pilot de Cervera de MotoGP Marc Márquez, sobre el qual va dir que “si hagués perdut l’esperança no seria campió del món. Esperança acompanyada de treball i perseverança”, va remarcar. Abans va visitar la comissària dels Mossos i el parc de bombers.