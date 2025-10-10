El poble de Lleida de només 150 habitants que acull un monestir únic a Catalunya
El monestir de Santa Maria de Vallbona de les Monges allotja una comunitat femenina de manera ininterrompuda des del segle XII
Vallbona de les Monges, un petit municipi de poc més de 100 habitants situat al sud de la comarca de l’Urgell, representa un dels tresors més ben conservats del patrimoni medieval català. Enclavament de pau i espiritualitat, el poble s’articula entorn del monestir cistercenc de Santa Maria, l’únic de la Ruta del Cister que ha mantingut una comunitat femenina activa de forma gairebé ininterrompuda des de la seua fundació al segle XII fins l’actualitat.
Aquest nucli urbà, envoltat de camps d’oliveres, ametllers i vinyes, conserva l’essència rural catalana en un entorn privilegiat de la Vall del Corb. El monestir, que combina estils arquitectònics del romànic al gòtic, acull espais d’extraordinari valor històric com el claustre, l’església amb les tombes de la reina Violant d’Hongria, la sala capitular i el refectori, constituint així un dels tres grans monestirs de la Ruta del Cister juntament amb Poblet i Santes Creus.
El monestir de Santa Maria: vuit segles d’espiritualitat femenina
La joia patrimonial de Vallbona és, sens dubte, el seu monestir cistercenc. Fundat al segle XII, aquest complex monàstic destaca per la seua particularitat dins de la Ruta del Cister: és l’únic dels tres grans monestirs d’aquesta ruta que ha mantingut una comunitat femenina al llarg dels segles. Aquesta continuïtat ha permès preservar no només l’estructura arquitectònica, sinó també tradicions, coneixements i una forma de vida espiritual que connecta directament amb l’edat mitjana.
L’església abacial, amb la seua torre-campanar octogonal de 25 metres d’altura, és un dels elements més emblemàtics del conjunt. Al seu interior descansen les restes de la reina Violant d’Hongria, esposa de Jaume I, juntament amb altres sepulcres de nobles dames que van escollir aquest lloc per al seu descans etern, com la infanta Maria de Aragón o Elisenda de Cardona.
El claustre, amb galeries de diferents èpoques i estils, constitueix el cor de la vida monàstica. Els visites guiades ofereixen una oportunitat única per conèixer la història del cenobi i entendre la vida quotidiana de les monges que encara avui segueixen els preceptes de sant Benet: ora et labora (prega i treballa).
Un poble que viu entre la tradició i la sostenibilitat
Més enllà del monestir, Vallbona de les Monges ha sabut mantenir la seua identitat rural mentre busca noves vies de desenvolupament sostenible. Els carrers empedrats i les cases de pedra configuren un nucli urbà que sembla aturat en el temps, però que bull d’iniciatives relacionades amb l’agricultura ecològica, l’artesania i el turisme rural respectuós amb l’entorn.
La població forma part d’un paisatge agrícola tradicional on predominen el cultiu de l’olivera, l’ametller i la vinya. Aquesta riquesa agrícola ha propiciat l’aparició de petits productors locals dedicats a l’elaboració artesanal d’oli, vi, mel i altres productes gastronòmics de proximitat que es poden adquirir directament als obradors del poble.
En els últims anys, Vallbona ha apostat per projectes de turisme rural i cultural que ajuden a dinamitzar l’economia local. Cases rurals, tallers artesanals i petits comerços ofereixen als visitants una experiència autèntica i tranquil·la, allunyada dels circuits turístics massificats.
Experiències per als sentits en un entorn privilegiat
Visitar Vallbona de les Monges suposa una immersió en un estil de vida més pausat i connectat amb l’essencial. El silenci que regna als carrers del poble, només trencat pel so de les campanes del monestir, convida a la reflexió i al descans. L’absència de contaminació lluminosa converteix les nits de Vallbona en un observatori natural d’estrelles i cometes, ideals per a l’astronomia amateur.
Els amants de la naturalesa trobaran als camins que envolten el poble rutes de diferents nivells per recórrer a peu o amb bicicleta. La ruta circular fins Rocallaura, d’uns 7 quilòmetres, ofereix panoràmiques excepcionals de la Vall del Corb entre vinyes i camps d’ametllers, especialment espectaculars durant la floració de febrer i març.
Els paisatges canviants segons l’estació de l’any fan que Vallbona sigui una destinació atractiva en qualsevol moment: des dels blancs ametllers florits a l’hivern fins els daurats camps de cereals a l’estiu, passant pels verds intensos de la primavera i els ocres i rojos de la tardor.
Proposta d’itinerari per descobrir Vallbona de les Monges
Per aprofitar al màxim una visita a aquesta localitat, es recomana una estada mínima d’un cap de setmana complet. Un itinerari ideal podria començar dissabte al matí amb l’arribada i la instal·lació en algun dels allotjaments rurals disponibles, com Cal Bessó, El Molí de Vallbona o altres cases rurals del municipi.
A les 11 del matí es pot realitzar la visita guiada al Monestir de Santa Maria, que permet conèixer a fons la història i els espais més emblemàtics del cenobi. Després de la visita, gens millor que degustar la gastronomia local en algun dels restaurants de la zona o preparar un àpat amb productes de proximitat adquirits els productors locals.
La tarda és ideal per emprendre la ruta circular fins a Rocallaura, un recorregut d’entre 6 i 8 quilòmetres per camins rurals que ofereix vistes excepcionals de la comarca. En tornar, el capvespre convida disfrutar de la posta de sol des d’algun dels miradors naturals pròxims al poble.
Diumenge al matí es pot dedicar a visitar el Mirador de la Serra del Tallat o el Molí de l’Oli, testimoni de l’activitat agrícola tradicional de la zona. Una visita a algun productor local, com una cooperativa d’oli o un celler, permet conèixer de primera mà el procés d’elaboració dels productes de la terra i fer un tast abans de tornar a casa.