Un pla de rescat genètic ajuda a remuntar la truita pallaresa
Quaranta dels 553 exemplars salvats aquesta setmana a Sort es dedicaran a la cria a Bagà
La Generalitat i les societats de pescadors del tram alt de la Noguera Pallaresa estan desenvolupant un programa de recuperació de la truita autòctona de l’estirp pallaresa per potenciar la seua presència, delmada per dècades de repoblacions amb exemplars d’origen atlàntic, a les aigües del riu.
La pesca és un dels principals atractius turístics del Pallars Sobirà, on en els últims anys la truita, el peix estrella d’aquesta activitat, ha vist com aquesta pressió, que comportava dificultats d’adaptació a la hidrologia i el clima per les diferències genètiques, se sumava a altres d’ambientals com la sequera, que ha reduït les poblacions, i a obstacles com el tancament durant sis anys del pas per a peixos de l’assut de l’Hostalet entre Sort i Rialp, que impedia a les grans femelles arribar per fresar a les capçaleres de la Pallaresa i dels seus afluents el Cardós, el Vallferrera, el Tor i el Santa Magdalena. Això impedia de renovar les poblacions en més de 100 quilòmetres de rius.
El pla, que ja va permetre iniciar les repoblacions amb truita autòctona l’any passat, té com a objectiu recuperar els llinatges i les varietats natives al riu i reduir-hi la presència de les atlàntiques. Per a això es porten a terme activitats de cria a la piscifactoria que la Generalitat gestiona a Bagà (Berguedà) amb exemplars dels quals prèviament s’estudia el perfil genètic.
Aquesta va ser la destinació, per utilitzar-los com reproductors, de 40 dels 59 exemplars adults de truita pallaresa rescatats aquesta setmana al canal de la central de Sort (municipal) al buidar-la per fer-hi treballs de manteniment, i que van potar a terme personal municipal i de Forestal Catalana i efectius dels Agents Rurals. També van extreure 490 truites alevines i juvenils (de menys de 15 cm) i 4 de molt grans (més de 35 cm), 21 barbs cua-roges i 6 serps d’aigua.
El programa es desenvolupa als trams de la Noguera Pallaresa d’Isil a Borén i el de Sort a Rialp i als de la Noguera de Cardós de Llavorsí a Tírvia i el d’Alins a Ribera de Cardós, malgrat que la idea és estendre’l a tot el curs alt de la conca.
L’ús preferent de truites atlàntiques per repoblar es deu a la capacitat més gran de reproducció en piscifactories davant les dificultats que ofereix la mediterrània.