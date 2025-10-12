Puja la taxa de la brossa amb crítiques de l’oposició
El consell aprova elevar-la un 7,5% i Junts critica que és el tercer augment. La Vall de Boí, segon municipi que més residus genera per veí
La taxa de residus a la comarca de l’Alta Ribagorça pujarà un 7,5% a partir de l’any que ve, segons va acordar el consell comarcal, que també va aplicar un increment del mateix percentatge aquest 2025. La mesura pretén adaptar-se a la normativa europea que estableix que els costos del servei s’han de cobrir mitjançant les taxes pagades pels usuaris. El president, Albert Palacín (ERC, que governa amb Tothom i PSC), va explicar que el servei continua sent deficitari malgrat la pujada. “Encara no cobreix tot el cost, però va disminuint. És necessari revisar despeses i ingressos any rere any i actualitzar la taxa”, va dir. Amb aquest augment, un habitatge tipus pagarà 130 euros l’any vinent. Junts, a l’oposició, va votar-hi en contra i va criticar que és el tercer any de pujada d’aquesta taxa. La formació va assegurar que en tres anys s’ha encarit un 22,5 per cent.
La singularitat de la comarca, amb pics de població en èpoques turístiques i una gran dispersió geogràfica –més de 100 illes de contenidors–, condiciona la gestió. Actualment, la recollida selectiva arriba al 50%, lluny del 55% recomanat. El consell treballa per arribar al 60% i estudia noves mesures en coordinació amb l’Agència Catalana de Residus, tenint en compte la variació demogràfica estacional (pot variar de 4.000 a 12.000 persones).
Per municipis, el reciclatge és del 47,3% a la Vall de Boí; del 54,8% al Pont de Suert i del 54,3% a Vilaller. La Vall de Boí és el segon municipi lleidatà que més residus genera per habitant (846 kg/any), només darrere de Prats i Sansor, a la Cerdanya (1.186 kg) i davant de Vielha e Mijaran (843 kg), a la Val d’Aran.
L’elevat volum s’atribueix a la gran concentració de pisos turístics (422), l’estació d’esquí de Boí Taüll i el balneari de Caldes de Boí. Vilaller, per la seua banda, produeix 607 kg/hab/any i el Pont de Suert, 453 kg/hab/any.
El consell va aprovar també noves taxes per a la gestió de pells i rebutjos carnis a l’escorxador, on el 2024 es van sacrificar 249 vaques i 1.175 ovelles i cabres. Ho fa després de portar a terme un estudi comparatiu de les tarifes d’altres escorxadors pirinencs. D’altra banda, la corporació reformarà l’antic local social d’Enher, adquirit recentment.