Veïns ‘detectius’ ajuden a actualitzar el cens d’habitatges buits
Els veïns del centre històric de Tàrrega han agafat la lupa i s’han posat la gorra de detectius per ajudar Repoblem a actualitzar el cens d’habitatges buits que hi ha al barri. Encara que a l’ajuntament només consten cinc immobles deshabitats, els residents asseguren que la xifra real és molt més elevada.
Segons va explicar Sebastià Mata, tècnic de Repoblem, “la realitat no acompanya el que ens indica el cens, que ha quedat desfasat i ja no ens aporta la informació necessària”. Per això, han decidit comptar amb la col·laboració veïnal per reformular-lo i obtenir dades més ajustades a la situació actual. La setmana passada es va fer la primera reunió de treball i es van definir els criteris d’anàlisi.
Així, entre els indicadors que estudiaran figura si els habitatges generen residus, és a dir, si treuen cubells d’escombraries ja que el reciclatge es fa amb el sistema porta a porta en dos fraccions. Després d’una primera aproximació, iniciaran el treball de camp de verificació.