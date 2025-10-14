INFRAESTRUCTURES
Aval ambiental de la Generalitat a ampliar l’aeroport d’Alguaire en unes 100 hectàrees
Tres noves zones que sumaran més espais per a la indústria, la formació i l’àrea del ‘new space’. L’objectiu és facilitar noves activitats econòmiques vinculades a la indústria aeroportuària
El departament de Territori ha donat el seu aval a l’informe ambiental de la modificació del pla especial urbanístic de l’aeroport d’Alguaire per facilitar noves activitats econòmiques vinculades als usos aeroportuaris. El projecte proposa remodelar un àmbit de gairebé 100 hectàrees, 964.613 metres quadrats, dividit en tres zones amb funcions específiques. Una zona d’espais industrials i tecnològics de 287.770 metres quadrats amb una ocupació màxima del 70%; una zona de plataformes per a l’activitat industrial de 234.917 metres quadrats amb un 20% d’ocupació, i una zona destinada al sector aeroespacial o new space amb 441.925 metres quadrats i una ocupació lliure del 10%.
El Govern contempla una expansió amb la construcció de nous hangars, no només destinats al manteniment d’aeronaus, sinó també a la formació de tècnics en l’àmbit aeronàutic. De fet, el departament de Territori està treballant en un projecte per agilitzar la disponibilitat de nous espais per a futures “oportunitats” de creixement, segons va avançar al setembre la titular de Territori, Sílvia Paneque, durant una visita a la infraestructura.
Segons les dades disponibles, la zona d’espais industrials i tecnològics acollirà principalment hangars per donar cobertura a l’activitat econòmica de l’aeroport de Lleida-Alguaire, la zona de plataformes es destinarà a instal·lacions industrials temporals vinculades amb l’aeronàutica i la zona aeroespacial es reserva per a proves, investigació i noves iniciatives tecnològiques.
L’aprovació d’aquesta modificació es preveu per a la primavera del 2026. Una vegada entri en vigor s’espera que la nova regulació d’edificacions i instal·lacions s’adapti per atreure inversions i empreses de formació, serveis de manteniment i activitats aeronàutiques, optimitzant la utilització del terra disponible a Alguaire. Aquesta mesura vol potenciar l’aeroport com a pol econòmic i formatiu. Aquesta tardor s’ha estrenat la residència per a estudiants de pilot d’avió al campus de l’aeroport d’Alguaire i que acull alumnes de l’Índia, Luxemburg, França, Suïssa, Suècia, els Països Baixos i Polònia que cursen els seus estudis a l’escola lituana BAA Training.
La residència té una capacitat per a 150 alumnes i compta amb un edifici per a treballs docents, aules, i sala de reunions.
Pèrdues de 2 milions entre Alguaire, la Seu i la Cerdanya
Els aeroports gestionats per la Generalitat (Lleida-Alguaire, la Seu d’Urgell-Andorra i l’aeròdrom de la Cerdanya), acumulen pèrdues properes als 19 milions d’euros en l’última dècada, segons dades d’Aeroports de Catalunya, i que va avançar ahir La Vanguardia. L’últim any amb comptes disponibles, el 2023, va tancar amb números vermells superiors als dos milions d’euros, la qual cosa suposa multiplicar les pèrdues per 30 respecte a l’exercici anterior. Davant d’aquest escenari, la Generalitat ha impulsat el nou pla industrial per millorar la gestió i rendibilitzar instal·lacions. El pla pretén explorar alternatives per augmentar l’activitat aèria i els ingressos associats. L’objectiu per a l’aeroport d’Alguaire és potenciar i desenvolupar més sòl industrial destinat a activitat econòmica. Els plans per a la Seu d’Urgell-Andorra se centren en l’aviació regional i d’empresa.