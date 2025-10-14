SEGRE

Homenatge a l’exsenador d’ERC Miquel Caminal

El moment més emotiu va ser quan van descobrir la placa. - RÀDIO SEU

El moment més emotiu va ser quan van descobrir la placa. - RÀDIO SEU

Publicat per
Cynthia Sans

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

El camp de vol del Pla de les Forques de la Seu és, des del cap de setmana, Camp d’Aeromodelisme Miquel Caminal. Veïns i representants d’institucions i entitats locals es van reunir el cap de setmana en aquest emplaçament per retre un sentit homenatge a l’industrial i polític urgellenc Miquel Caminal, molt implicat en la vida social de la comarca i que va morir el mes d’agost passat. El moment més emotiu va ser el descobriment de la plaça commemorativa, instal·lada en una gran roca, que des d’ara recorda Caminal per ser l’impulsor i fundador de la secció d’aeromodelisme del Club Sedis. L’alcalde, Joan Barrera, va recordar la figura de l’exsenador d’ERC per a Lleida i va assenyalar que la denominació del camp d’aeromodelisme és fruit de l’acord unànime pres pel consistori a proposta d’ERC.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking