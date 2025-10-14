Homenatge a l’exsenador d’ERC Miquel Caminal
El camp de vol del Pla de les Forques de la Seu és, des del cap de setmana, Camp d’Aeromodelisme Miquel Caminal. Veïns i representants d’institucions i entitats locals es van reunir el cap de setmana en aquest emplaçament per retre un sentit homenatge a l’industrial i polític urgellenc Miquel Caminal, molt implicat en la vida social de la comarca i que va morir el mes d’agost passat. El moment més emotiu va ser el descobriment de la plaça commemorativa, instal·lada en una gran roca, que des d’ara recorda Caminal per ser l’impulsor i fundador de la secció d’aeromodelisme del Club Sedis. L’alcalde, Joan Barrera, va recordar la figura de l’exsenador d’ERC per a Lleida i va assenyalar que la denominació del camp d’aeromodelisme és fruit de l’acord unànime pres pel consistori a proposta d’ERC.