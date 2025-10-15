En marxa les aules universitàries Guiu Clara amb 400 assistents
L’Associació Aules d’Extensió Universitària Guiu Clara de Mollerussa ha inaugurat un nou curs acadèmic amb més de 400 persones inscrites, una xifra que confirma l’interès creixent per aquesta iniciativa cultural i formativa.
El nou curs manté l’objectiu de diversificar les temàtiques de les conferències i garantir l’actualitat i rigor científic i cultural. En la sessió inaugural, el dia 6, es va representar l’obra teatral La Rambla de les Floristes, de Josep Maria de Sagarra, a càrrec del grup L’Agropecuària, dirigit per Emili Baldellou. La primera ponència, celebrada el 13 d’octubre, va anar a càrrec de la investigadora en biomedicina Marta Corral, que va parlar sobre El poder de la ciència per transformar la salut. El programa inclou una trentena de sessions amb temes tan diversos com la meteorologia, a càrrec del meteoròleg Francesc Mauri (24 de novembre) o sortides culturals al Gran Teatre del Liceu el 2 de desembre i també a Puig d’Olena i Vic, el 17 de març.