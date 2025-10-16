TRÀNSIT
Ferit greu en un xoc frontal a Solsona
El conductor d’un turisme va resultar ferit de gravetat ahir arran d’un xoc frontal amb un tractor a la C-26 a Solsona. Segons el Servei Català de Trànsit, l’avís es va rebre a les 14.53 hores. El ferit va ser evacuat a l’hospital Parc Taulí de Sabadell. El SEM va activar dos ambulàncies i un helicòpter i també hi van treballar dotacions dels Bombers.
D’altra banda, dos conductors van resultar ferits, un en estat menys greu, arran de xocar a la C-25 a Rajadell, en direcció a Lleida. Un dels vehicles, d’una empresa lleidatana, transportava porcs i l’altre, residus vegetals. Segons va informar Territori, els equips de manteniment van treballar en la retirada dels camions i la via va estar tallada en direcció a Manresa.