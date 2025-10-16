CERTÀMENS
Restaurants del Pirineu, a la Mostra d’Andorra
La 33a Mostra Gastronòmica Andorra-Pirineus triplica per primera vegada en tres dècades la presència de restauradors de les comarques de muntanya del Pirineu i passarà de dos a set restaurants. La iniciativa, que se celebrarà el cap de setmana del 8 i 9 de novembre a Ordino, té confirmada la presència de vint restauradors, dels quals tretze són del Principat. Els set restants són de la Seu, la Cerdanya i el Ripollès. La mostra, que s’ha consolidat com una de les cites més destacades del calendari culinari andorrà i català, tindrà com a producte convidat el vi català, amb l’objectiu de posar en relleu la cultura vitivinícola i la seua relació amb la gastronomia del territori. Els visitants podran adquirir un tíquet degustació per 42 euros i tastar diferents plats dels expositors.