EMERGÈNCIES
Aterratge d’emergència a Alguaire al fallar el tren d’un avió
D’una escola de pilots, sense ferits
L’aeroport d’Alguaire va registrar ahir un incident aeri sense ferits que va obligar a interrompre l’activitat a la pista durant diverses hores. El succés es va produir cap a les nou del matí, quan una aeronau bimotor Diamond DA42 NG, de quatre places i utilitzada per a formació de pilots, va tocar terra sense desplegar el tren d’aterratge a la pista principal de l’aeroport lleidatà, quedant immobilitzada sobre l’asfalt. L’avió pertany a l’escola d’aviació Cesda, amb base a Reus, que opera a Alguaire des del maig del 2023 i hi porta a terme pràctiques regulars de vol amb estudiants d’aviació comercial. En l’aparell viatjaven un instructor i un alumne, que van resultar il·lesos, tot i que van ser traslladats a un centre mèdic per sotmetre’s a una revisió preventiva. Després de l’aterratge forçós, es va activar el protocol d’emergència conegut com “alerta local”, la qual cosa va mobilitzar els bombers de l’aeroport, personal tècnic i operaris, que van treballar amb una grua per retirar l’aeronau. La pista va romandre tancada prop de cinc hores, el temps necessari per retirar l’aparell mitjançant una grua i comprovar que la superfície no havia patit danys estructurals. L’avió va ser apartat cap a les 13.45 hores i serà revisat per la mateixa empresa operadora abans de determinar la causa exacta de la fallada.
Durant la jornada d’ahir no hi havia vols comercials programats a Alguaire, per la qual cosa la incidència no va afectar passatgers. L’aeroport mantenia únicament operacions de les escoles de pilots Cesda i BAA Training, que fan servir les instal·lacions per a pràctiques amb avionetes de petit format sota la supervisió d’instructors.