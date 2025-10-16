Una família lleidatana denuncia un hospital per la mort de la seua filla de 12 anys per una al·lèrgia: "tenia pics d’activitat cerebral i calia fer més proves"
La nena va morir dimarts a l'UCI d'un centre sanitari de Barcelona després de patir un xoc anafilàctic. Els pares van reclamar un segon diagnòstic
Els pares d’una nena de 12 anys d’Alcarràs han denunciat que l’hospital on va ingressar la seua filla després de patir un xoc anafilàctic li va denegar un segon diagnòstic abans que la nena finalment morís dimarts. Segons va explicar el pare, George Sabadac, divendres la seua filla se’n va anar a dormir a casa d’una companya d’institut i, de nit, el van avisar que es trobava inconscient. “Vaig anar-hi corrent i vaig començar a fer-li els primers auxilis, fins que va arribar l’ambulància i la va reanimar”, va assenyalar.
La nena era al·lèrgica a la proteïna de la llet de vaca. Una vegada a l’ambulància, va ser traslladada a l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida i, allà, es va decidir que seria evacuada a l’hospital Vall d’Hebron. “Finalment, la van portar a l’hospital Sant Joan de Déu, on va ingressar a l’UCI”, va explicar el pare. “Allà ens diuen que és impossible que es recuperi i que està en mort cerebral, estava connectada a una màquina per respirar i vam intentar estimular- la, i ja tenia una activitat cerebral oscil·lant”, va afegir el progenitor.
“Tanmateix, diumenge ens diuen que hi ha mort cerebral i que si volem firmar un document per a la donació d’òrgans, però com que no estic d’acord amb el diagnòstic, començo a buscar i veig que tenim dret a una segona opinió, per la qual cosa demano als metges que no li retirin la medicació per no causar danys a òrgans vitals”, va assegurar. A la “desesperada”, explica aquest pare, va acudir al jutjat de guàrdia de Barcelona i va demanar que impedissin que retiressin la medicació a la filla acollint-se al dret a un segon diagnòstic mèdic. “Vaig aconseguir que la jutge truqués a l’UCI perquè ho mantinguessin tot”, va dir.
Sospita que no es va mantenir el tractament necessari i finalment la nena va morir dimarts per una aturada cardíaca. La família assegura que tenien dret a un segon diagnòstic “perquè tenia pics d’activitat cerebral i calia fer més proves”. El pare de la nena va afegir que “sé que és un hospital amb bons professionals i que molts nens s’han curat gràcies a això, no vull danyar la seua imatge, però com a pares teníem dret a fer-ho tot per la nostra filla i a explicar el que ha passat perquè la seua mort no passi desapercebuda”. Ara, estan en contacte amb advocats per intentar denunciar el cas davant dels tribunals. Aquest diari va preguntar ahir Salut pel cas.