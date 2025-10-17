El consistori vol adquirir La Fassina
Ha arribat a un preacord amb el propietari de l’edifici. Alberga la seu del Museu, el Casal i part de l’Escola de Música
L’ajuntament de Guissona vol adquirir l’edifici de La Fassina on actualment es troba la seu del Museu de Guissona, el Casal de la Gent Gran i una part de l’Escola Municipal de Música. Actualment el consistori té llogat l’immoble per 2.700 euros mensuals, un contracte que acaba a finals del 2028. L’alcalde, Jaume Ars, va explicar que a començaments d’octubre van arribar a un primer acord amb el propietari per poder comprar l’edifici. La voluntat del consistori és tancar l’acord a finals del 2026, quan es definirà com es farà la compravenda.
Segons Ars, la idea de l’equip de govern és poder traslladar tota l’activitat de l’escola de música a La Fassina i destinar les dependències que ocupen a la Casa de la Cultura a altres serveis municipals. Des del 2019 l’espai de La Fassina acull els assajos d’orquestra, conjunts instrumentals i els grups corals, i els assajos de la coral Doll de Veus. Actualment l’escola compta amb 230 alumnes.
Val a recordar que l’any passat van començar les obres de la primera fase de construcció del nou Museu de Guissona a l’antic aparcament del parc arqueològic. D’altra banda, s’ha adjudicat la redacció del projecte d’adequació del parc arqueològic de la ciutat romana de Iesso per 36.157,03 euros per definir-ne el funcionament, el pla d’usos i les futures excavacions.