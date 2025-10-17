BIOSEGURETAT
Inquietud a la Noguera a l’arribar mil caps de bestiar sacrificats per dermatosi a Vallfogona
Agricultura convoca els alcaldes per explicar les mesures preventives per evitar contagis. Els cadàvers recorren més de 270 km amb camió per ser incinerats a les instal·lacions de Grefacsa
Més d’un miler de caps de bestiar sacrificats al detectar-se a les seues granges contagis de dermatosi nodular han estat traslladats en els últims deu dies a les instal·lacions de Grefacsa a Vallfogona de Balaguer per destruir els cadàvers mitjançant incineració, una mesura que ha provocat inquietud tant a la Noguera, on el bestiar boví és un dels puntals de la ramaderia, com en l’ampli itinerari que recorren aquestes restes, que supera els 270 km entre el nord-est de Girona i la localitat lleidatana.
L’últim cens ramader, del 2020, comptabilitzava 47.814 caps de bestiar boví a la Noguera, una cabanya el volum de la qual únicament superen tres comarques catalanes: el Segrià (103.535), Osona (72.669) i Aran (52.675).
“La preocupació del sector és lògica, malgrat que el departament d’Agricultura insisteixi que el risc és mínim”, assenyala Raquel Serrat, coordinadora de l’organització agrària UP (Unió de Pagesos).
Aquesta inquietud per l’exposició al contagi d’un sector clau en l’economia de la zona arriba a l’àmbit institucional. La conselleria que dirigeix Òscar Ordeig ha citat per avui divendres els alcaldes de la comarca per provar d’infondre tranquil·litat amb l’explicació del dispositiu de prevenció.
L’enviament de cadàvers bovins a Vallfogona va començar a començaments de la setmana passada, quan es van produir els primers sacrificis a les granges en les quals es van detectar contagis, que ja són nou, totesa Girona. La xifra de sacrificis supera el miler, ja que la normativa obliga a matar tots els animals de les quadres on hi ha positius, a més d’immobilitzar els situats en un radi de 50 km.
“És lògic que hi hagi inquietud”, van assenyalar fonts d’Agricultura, que van destacar que les instal·lacions de Grefacsa són les úniques de Catalunya que ofereixen una incineració segura.
“És la planta que ofereix més garanties de bioseguretat”, van anotar. Van afirmar que el dispositiu de trasllat i destrucció redueix pràcticament a zero la possibilitat de contagis, que es produeixen per picades d’insectes.
Tant els camions com els cadàvers es desinfecten diverses vegades durant el transport i una vegada a la factoria els cossos es traslladen a espais compactes per trossejar-los i incinerar-los.
“No veiem gaire lògic que els cadàvers recorrin una ruta per la Catalunya central”, va indicar Serrat, qui va anotar que amb el dispositiu elegit “hi ha risc, i això provoca malestar en el sector ramader”.
“La gestió del departament posa de manifest una clara improvisació. No hi ha res previst ni preparat, per exemple, per a la destrucció de les dejeccions i el pinso de les granges amb positius”, va explicar.
Els focus es van atansant al nord de la demarcació de Lleida
L’evolució dels focus de dermatosi a França s’atansen al Pirineu de Lleida. Fonts del sector agrari van apuntar a la detecció de positius a prop de Prades, cosa que, si es confirma, portaria a habilitar una àrea de seguretat transfronterera que inclouria zones de la Garrotxa i el Ripollès. Aquesta última limita amb la Cerdanya i només el Berguedà la separa del Solsonès i l’Alt Urgell. El Govern central espera rebre d’aquí a uns dies mig milió de dosis de vacunes contra la dermatosi nodular, de les quals 130.000 serien remeses a la Generalitat. El pla de vacunació contempla inocular-la als animals ubicats en un radi de 50 quilòmetres dels focus i en una corona de 20 més.