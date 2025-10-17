TRIBUNALS
A judici per intent de violació a Agramunt
La denunciant, amb lesions compatibles amb agressió sexual, afirma que un veí va intentar forçar-la, mentre que l’acusat declara que només la va besar sense anar més enllà
“Em va donar una cervesa i, poc després, em vaig anar marejant, em va tirar enrere al sofà llit, es va posar sobre mi, em va agafar dels canells, em va posar els braços cap a dalt, va començar a fer-me petons i intentava obrir-me les cames. Era una lluita contínua perquè jo no volia i li ho vaig dir moltes vegades. No recordo res més.” D’aquesta forma va relatar ahir una dona a l’Audiència de Lleida el suposat intent de violació que va patir per part d’un veí el 15 de novembre del 2020 a Agramunt. Va explicar que l’endemà després de tenir “flaixos” dels fets i patir una crisi quan treballava va anar al CAP, que la va derivar a l’hospital Arnau de Vilanova. “Suposadament em va drogar. Allà em van dir que per això tenia amnèsia”, va dir. El metge forense que la va examinar va ratificar que la dona presentava hematomes i eritemes en braços, maluc i cuixes que “podien ser compatibles amb una agressió sexual”, malgrat que no van trobar drogues ni una possible submissió química en les anàlisis. La víctima va acabar afirmant que “porto cinc anys amb una vida confinada. Estic en un forat”. En canvi, l’acusat, va explicar que va convidar la veïna a sopar i que es van besar mútuament fins que ella va parar “perquè va dir que se sentia bruta perquè tenia parella”. A més, va assegurar que no “li vaig agafar els canells i no hi va haver cap forcejament”. Tanmateix, l’home va admetre que l’endemà va enviar diversos missatges a la veïna demanant-li disculpes per la seua actitud, però no en va saber aclarir el motiu.
La Fiscalia sol·licita una condemna de tres anys i mig de presó i set més de llibertat vigilada. L’acusació particular, exercida per Lorena Torres (Prats Advocats), sol·licita la mateixa condemna o, subsidiàriament, cinc anys de presó per una agressió sexual. Per la seua part, la defensa en demana l’absolució.