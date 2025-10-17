ENERGIA
Les inversions per evitar noves apagades faran pujar 4 euros al mes el rebut de la llum
Les distribuïdores elèctriques demanen eines per a adaptar-se a la transició energètica i a l’avenç de l’autoconsum. La principal entitat del sector celebra el seu congrés a Lleida amb Atlas d’amfitrió
Les empreses de distribució d’electricitat reclamen al Govern central que els doti d’eines per prestar el seu servei amb garanties davant dels reptes de la transició energètica, entre els quals destaca la integració de les renovables.
Aquesta és una de les qüestions que es van abordar en el XXIX Congrés d’ASEME (Associació d’Empreses Elèctriques), la principal entitat del sector, que se celebra ahir i avui a Lleida amb les operadores locals Atlas Energia i Electra Red Energia com a amfitriones.
Aquestes actuacions tenen un impacte similar a les de prevenció d’una nova apagada, que han suposat inversions per 1.500 milions d’euros en tot l’Estat i que es preveu que arribin als 4.000.
El seu desplegament, que permet posar més energia barata a la xarxa, “té una repercussió de 4 euros al mes en la tarifa domèstica”, va assenyalar Néstor Gutiérrez, CEO d’Atlas i Electra.
“Venim de cotitzacions de 400 €/MW (megawatts, milers de KW) el 2022, i semblava que les factures domèstiques havien d’arribar a mil euros. És assumible un augment de 4 € al rebut per donar robustesa al sistema amb una aportació important de renovables que ens donarà competitivitat com a país”, va afegir.
“La gestió del voltatge a la nostra xarxa cada vegada és més complicada perquè hi ha més actors, més activitat i més llibertat”, va explicar Oriol Xalabarder, president d’ASEME, que va destacar que “al regulador li demanem que s’anticipi i que ens doni eines” i “ens ajudi a prestar el servei”. El tema central de la jornada consistia a perfilar “com les empreses distribuïdores poden mantenir i millorar el servei introduint els aspectes de la transició ecològica”, va afegir.
Les distribuïdores enllacen les centrals (i la seua xarxa de transport d’alta tensió) i els usuaris, a qui les comercialitzadores els facturen el fluid que els subministren les primeres.
L’avenç de l’autoconsum els assigna una altra funció: redistribuir el sobrant de les plaques i enviar a la xarxa d’alta tensió la part que no absorbeix la seua. Aquesta tasca equival a Lleida a gestionar la producció de plafons que sumen 163,6 MW, una potència similar a la de la central de Camarasa (175).
“Hem passat de gestionar una xarxa unidireccional a una altra de bidireccional, i necessitem eines per poder invertir a fer-ho amb més flexibilitat, que ens permetin instal·lar les eines per adaptar la xarxa a l’autoconsum”, va anotar.
La CNMC censa disset operadores a la demarcació de Lleida
La CNMC (Comissió Nacional dels Mercats i la Competència) té censades un total de disset empreses de distribució d’electricitat amb seu a la demarcació de Lleida, la majoria d’àmbit local com les de Sudanell, Talarn, Ponts, Torres de Segre, Salàs de Pallars, Tírvia o Llavorsí. “La majoria som centenàries”, va assenyalar Oriol Xalabarder, president d’ASEME (Associació d’Empreses Elèctriques), qui va assenyalar que Electra Red Energia, la distribuïdora del grup Atlas Energia, “és la més jove de l’associació”, amb una mica més de vint anys d’operacions. Aquestes empreses mantenen una quota de mercat d’entre el 2% i el 3% a Lleida, elevada en una demarcació en la qual, com al conjunt de l’Estat, els tres grans grups (Endesa, Iberdrola i Naturgy) acaparen més del 85% de l’activitat en els tres àmbits del sector elèctric: generació, distribució i comercialització.