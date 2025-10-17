El llegat del mestre pessebrista
El santuari de Sant Ramon acull l’exposició de 34 diorames de l’artista Anton Martí. Amb escenes ambientades en diferents paratges de tot Catalunya, molts dels quals del Pirineu
El santuari de Sant Ramon acull des de fa quatre anys una exposició excepcional: una col·lecció de 34 diorames d’Anton Martí fets entre 1983 i 2017 que representen diferents escenes del pessebre ambientades en localitzacions de tot Catalunya, des de paisatges del Pirineu a llocs tan emblemàtics com Montserrat, Durro, Espui, Castellfollit de la Roca o places i carrers de Barcelona. L’artista de Sant Feliu de Llobregat, de 94 anys, es va apassionar per aquest món des de petit ajudant la seua mare a fer el pessebre per Nadal, i a partir d’allà es va interessar per noves tècniques que va aprendre visitant pessebres a Barcelona. “Amb la meua mare el fèiem amb suro i amb molses, i jo vaig començar a fer-lo amb guix”, recorda Martí.
Martí era ferrer de professió, però sens dubte els pessebres han estat la seua gran afició al llarg de la vida. Ell i la seua esposa Teresa, que va morir el 2020, eren uns enamorats del Pirineu, un paisatge que li va servir de font d’inspiració per a les seues construccions. De fet, la Teresa el va ajudar i li va donar suport sempre amb la confecció de cortines, llençols i tota mena de peces de tela per als pessebres. “Ens ho passàvem molt bé, l’enyoro molt”, explica emocionat. El 1952, juntament amb un grup d’amics, van reprendre les exposicions de pessebres a Sant Feliu de Llobregat que actualment encara perduren.
Cada un dels seus diorames li portava un any de feina que feia durant el seu temps lliure i els completava amb figures dels Germans Castells. Ara la vista ja no li permet fer noves creacions. La il·lusió de l’Anton era que totes les seues obres es poguessin visitar en un mateix espai: “Jo me n’aniré, però els pessebres es quedaran aquí”, diu. El seu fill, Joan Martí, va contactar amb el Museu de Lleida després del trasllat de les obres de Sixena per si podria ser del seu interès, però finalment, a través de Jordi Curcó, president de l’Agrupació Ilerdenca de Pessebristes, es van posar en contacte amb el santuari de Sant Ramon.
Francisco Marín, sacerdot superior del santuari, assegura que tenir els diorames exposats al claustre superior “és un regal (...), estan fets amb molta mestria”. Va agrair a la família la seua generositat per cedir “aquest patrimoni artístic que no es pot comprar amb diners”. Precisament aquesta exposició és un reclam per a molts dels visitants del monestir. Per això, estan buscant finançament per instal·lar un ascensor i fer que l’espai sigui més accessible.